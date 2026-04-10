4月10日までに、女優の本田翼が自身のInstagramを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。

本田は、《コーチを象徴するアイコンキャラクターとして親しまれる“Rexy （レキシー）”の10歳を記念してポッアップが開催》と綴り、ファッションブランド『COACH』のバッグを身につけた写真と共に投稿した。

「添えられた複数枚の写真には、白いインナーと、透け感のある黒のミニワンピースを着用した本田さんが写っていました。手には同ブランドのバッグを持ち、街中を歩く爽やかなショットとなっています。さらに、足元には黒のロングブーツを履き、太ももが大きく見えているセクシーなスタイルを披露しました」（芸能プロ関係者）

全身ブラックコーデの中、大胆に“絶対領域”をあらわにした姿にファンも騒然。彼女の抜群なスタイルにコメント欄には驚く声が聞こえていた。

《おいおい、、かわいすぎかよ》

《めっちゃかわいい、スタイル良すぎる》

《Alかと思うくらい綺麗》

絶賛の声が並んでいるが、ここ最近本田本人が自身の体型について悩みを語っていたと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「本田さんは2026年1月に、自身のInstagramでプロデュースしたルームディフューザーを紹介するライブ配信を行いました。その動画冒頭で、年末年始に体重が約5kg以上増えたことを告白。さらに3月30日に放送された『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）に出演した際にも、『私にも色々ありまして……ちょっと太っちゃったんですよ』と明かし、ダイエットのためにランニングマシンを買ったとも打ち明けていました」

急激に増えた体重を暴露した本田。本人も戸惑いを感じていたであろう変化だが、その後も本田は抜群のスタイルを披露し続けてきたという。

「2月12日には、Instagramでファッションブランド『GAP』の全身デニムコーデを披露。膝上まで短いスカートを着用し、すらっとした足を披露していました。

さらに4月1日には、ジュエリーブランド『スワロフスキー』のイベントに参加。白のタイトドレスを着用し、スッキリしたデコルテが印象的なスタイルを披露しました。ドレスは身体のラインがしっかり見えるデザインでしたが、ウエストのくびれラインもくっきりしていて、太ったとは思えないほどのスタイルでしたよ。

2006年の13歳の頃からファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルとしてデビューした本田さん。モデルとしても20年とベテランの域ですから、ボディメイクもそつなくこなせてしまうのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

ダイエットはすでに成功と言えるのかもしれない。