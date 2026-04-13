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Jukiaのおもてなしに「パラダイスだ」と大興奮！車好きアメリカ人カップルが巨大カー用品店での爆買いと日本の焼肉を大満喫

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イチマルク │ FREE RIDEが「【大興奮】日本車オタクの外国人をA PIT 東雲という名の「天国」に連れて行ってみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。動画では、日本車を愛するアメリカ人カップルを巨大カー用品店や焼肉店に案内し、「ここ天国？」と大興奮する様子が収められている。



空港で声をかけたのは、アリゾナ州から来たというアメリカ人の男女。男性はスカイラインのパーカーを着ており、家にはフェアレディZがあるという生粋の日本車オタクだ。最初の車は巨大なトラックだったが、事故で親のお下がりのプリウスに乗ることになり、そこから自分で改造を始めたのがJDM（日本国内市場向けの車）にハマったきっかけだと語った。女性もスバルのBRZに乗っているほどの車好きで、Jukiaは二人を国内最大級のカー用品店「A PIT 東雲」へ案内することに。



店舗に到着するなり、二人は「天国みたいだね」「パラダイスだ」と目を輝かせる。女性は愛車と同じホイールを見つけて喜び、男性はフェアレディZの歴代モデルが載った雑誌を手に取り大興奮。ミニカーやTシャツなどを次々とカゴに入れていく。Jukiaから限定のミニカーをプレゼントされると、「信じられないよ」と感激し、「これより最高な時間の使い方考えられないよね」と喜びを噛み締めた。



買い物を満喫した後は、日本の焼肉店へ。アメリカのバーベキューとは異なり、目の前の網で自分で肉を焼くスタイルに興味津々の二人。アメリカでは内臓系の肉は敬遠されがちだというが、初体験の牛タンを口にすると「意外と美味しい！」と舌鼓を打った。さらに「いただきます」「ごちそうさま」という日本の食事の作法や込められた意味を教わり、苦戦しながらも箸を使って見事に完食した。



動画の最後には、「二人と出会えて良かった」「これ以上の友達はいないってくらい感謝してるよ」とJukiaに熱いハグで感謝を伝えるシーンも。日本の車文化と食文化を存分に堪能し、大満足の笑顔でホテルへと向かう二人の姿が印象的だ。



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