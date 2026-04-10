お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。恋愛における金銭感覚を明かす場面があった。

松井は芸歴8年目でMー1グランプリで連覇達成と伝えられ、「覇道を歩ませてもらってて」と平然と語った。私生活では大和証券副会長の父を持つ華麗なる一族。24年に結婚し、1児の父でもある。

事前インタビューで恋愛対象の金銭感覚についての考えを問われ「今までそんな人とお付き合いしたことないですけれども、自分より金銭感覚が上だとしんどいかもしれないですね。結構お金使う人はしんどいかもしれない」と打ち明けた。

女性とデートをする際は「基本的に僕全部、もちろん出すんで」と語り、「だから正直金銭感覚が下な分にはどうでも良くないですか。僕が払うんだからどうでもいいんですけれど」と続けた。

これまでもデートでは「毎回払います」と松井。一緒に買い物に行っても彼女が欲しがるものがあれば記念日でなくても「たぶん買います」と明言したものの「値段にもよるんですよ。買ってもらっていいわけない値段のものってあるじゃないですか。記念日とかじゃないのに。例えば7万円ぐらいのものはいきなり買ってもらっちゃいけないものの気がするんで。なのでそれを買ってほしそうにしている人とはあまりいないようにしているんですけれど」と説明した。

逆にプレゼントをもらう場合はとの質問には「僕プレゼントそんなにいらないんですよ」ときっぱり。「欲しいものがないんで。まじで物欲を破壊されたんで、金持ちすぎて」とぶっちゃけ。「欲しいもの1個もないですね。あったら自分で買うんで、思いついたら。マジでないです」と淡々と話した。

さらに「僕、人のプレゼントでびっくりしたことは1回もないです。これめっちゃいいじゃんってなったことは1回もないです」と断言し、スタジオでVTRを見たタレントの指原莉乃は「凄い嫌だ！」と顔をしかめた。

若槻千夏も「いやなんか、言い方が気になっちゃいましたね。下の者…みたいな。金銭感覚が上と下って言ったことがなかったので」と厳しく指摘し、松井は「上下で他言い方あります？」と反論。若槻は「今までは金銭感覚が同じ人とかは聞いたことあるけど、下の人って聞いたことなかったんで」と続け、松井は「金銭感覚って上か下かってあるでしょう」と言い張った。

若槻は「けどあんまり上っていないじゃないですか、今ので言うと」とも語り、松井は「いや、いますよ、でも世の中には」と返答した。

指原が「そういうお友達の凄くお金持ちの人とかはそもそも恋愛対象に入らない」と確認すると、松井は「入んないかもしれないですね。しんどいなと思っちゃいます。僕、基本男が出すっていう信念ではないですけれど、持続可能じゃないじゃないですか。その生活を続けられない生活をする人が嫌なんですよ。お金持ちをずっと維持したいっていう気持ちがあるんです」と考えを明かした。