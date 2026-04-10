スペイン内戦下の人々を描いた長田育恵作『ゲルニカ』を、学生団体「百日想」が4月30日～5月3日にかけて萬劇場で上演する。

百日想（ひゃくにちそう）は、福本百恵が主宰する、日本大学芸術学部演劇学科生による学生団体。長い期間咲き続ける花「百日草(ジニア)」のように、舞台という限られた時間の中で、観客の心に長く残り続ける問いを届けることを目指す。そのために「私たち自身が考え続ける」作品創りをテーマに掲げた団体だ。

今回上演される『ゲルニカ』は、劇作家・長田育恵氏が2020年にPARCO STAGEに書き下した作品。

日々ニュースやインターネットで戦争や紛争の様子を目にする現在。作品で描かれるスペイン内戦下の人々の想いや生きる力を胸に、いま、これからの時代を私たちがどう生きていくか、学生たちが考えながら上演する。

STORY

【あらすじ】

スペイン・バスク地方にある小さな街ゲルニカ。

政府と反乱軍の対立にドイツやソ連が介入し、国内では内戦が本格化していた。

元領主の娘サラは結婚を目前に控えていたが、婚約者が突然戦いへの参加を告げ旅立ってしまう。サラは、街の人々、兵士や記者たちと出会い、彼らの視点を通して、自らを取り巻く時代の渦を少しずつ理解していく。そしてその混迷の中で芽生えた、ひとりの兵士との新たな恋。

それぞれが異なる立場と葛藤を抱えながらも必死に生きる一方で、戦いは容赦なく激しさを増し、1937年4月26日――ついに、「その日」が訪れる。

【福本百恵（ふくもとももえ）（主宰）】 初めて『ゲルニカ』を観劇したとき、胸の奥に強く残る衝撃を受けました。それは、スペイン内戦下で実際に起きた無差別爆撃を背景に、困難の中でも生きようとする人々の強い力が、確かにそこに描かれていたからだと思います。私はこの作品を、舞台上の出来事としてではなく、過去に本当にあったこと、そしてこれからの世界でも起こりうることとして捉え、自分ごととして向き合いたいと思い、今回の企画に至りました。創作の過程では、歴史的背景を学び、分からないことを言葉にしながら、作品、そして今生きている社会に目を向け、考え続けることを第一の目標とします。





本公演は2026年4月30日～5月3日に萬劇場にて上演される。

【公演情報の詳細はこちら】

https://stage.corich.jp/stage/422330

（文：百日想 監修：エントレ編集部）