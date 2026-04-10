「無理をしすぎて倒れては元も子もない」肺炎で寝込んだ母の悲痛な叫び。助産師HISAKOが伝える“頑張らない”ことの重要性
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12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「ママ必見！頑張らんでええ！HISAKO助産師が贈る育児のヒント【お手紙シリーズ】」と題した動画を公開。「頑張らんでええ、適当でええ」という自身の言葉が多くの母親に支持されていることを受け、その真意と頑張りすぎてしまう母親たちの実態について語った。
HISAKOさんは冒頭、「頑張らんでええ、適当でええ」という言葉が、自身が何気なく発した言葉が“名言”として独り歩きしている現状に触れつつ、この言葉が多くの母親の気持ちを救う「すごく大事な重要ワード」であると再認識したと語った。
動画では、実際に「頑張りすぎて壊れてしまった」という母親から寄せられた手紙を紹介。その母親は、夫が陸上自衛隊所属の自衛官で長期不在が多く、周囲に頼れる友人も親戚もいない環境で子育てをしていたという。「数日の不在はざらにあり、長いと数ヶ月離れて生活するなんてこともよくあります」と過酷なワンオペ育児の実態を明かした。
そんな中、彼女は無理がたたって肺炎で寝込む事態に。「夫の長期不在が終わる頃から調子が悪くなり、無理がたたって肺炎で寝込む事態となってしまいました」と当時を振り返る。この経験を通して、「守りたいものがあったはずなのに、結局負担をかけて私は何をしてるんだろう」と思った瞬間にふと気持ちが楽になったと告白。HISAKOさんの「頑張らんでええ」という言葉にも救われたと綴った。
この手紙を受け、HISAKOさんは「無理をしすぎて倒れてしまっては元も子もない」と改めて強調。彼女の経験は決して他人事ではなく、「やるしかないからやっている」「自分でどうにかするしかない」とギリギリの状態で奮闘している母親は数多くいると指摘した。
最後にHISAKOさんは、「完璧に家事ができること、子育てができることと、人間の価値なんか決まりません」と断言。本当に大切なのは「あなたがそこにいてくれて、あなたが笑顔で」いることだと語りかけ、「頑張らんでええ、適当でええ。」と温かいメッセージで動画を締めくくった。
HISAKOさんは冒頭、「頑張らんでええ、適当でええ」という言葉が、自身が何気なく発した言葉が“名言”として独り歩きしている現状に触れつつ、この言葉が多くの母親の気持ちを救う「すごく大事な重要ワード」であると再認識したと語った。
動画では、実際に「頑張りすぎて壊れてしまった」という母親から寄せられた手紙を紹介。その母親は、夫が陸上自衛隊所属の自衛官で長期不在が多く、周囲に頼れる友人も親戚もいない環境で子育てをしていたという。「数日の不在はざらにあり、長いと数ヶ月離れて生活するなんてこともよくあります」と過酷なワンオペ育児の実態を明かした。
そんな中、彼女は無理がたたって肺炎で寝込む事態に。「夫の長期不在が終わる頃から調子が悪くなり、無理がたたって肺炎で寝込む事態となってしまいました」と当時を振り返る。この経験を通して、「守りたいものがあったはずなのに、結局負担をかけて私は何をしてるんだろう」と思った瞬間にふと気持ちが楽になったと告白。HISAKOさんの「頑張らんでええ」という言葉にも救われたと綴った。
この手紙を受け、HISAKOさんは「無理をしすぎて倒れてしまっては元も子もない」と改めて強調。彼女の経験は決して他人事ではなく、「やるしかないからやっている」「自分でどうにかするしかない」とギリギリの状態で奮闘している母親は数多くいると指摘した。
最後にHISAKOさんは、「完璧に家事ができること、子育てができることと、人間の価値なんか決まりません」と断言。本当に大切なのは「あなたがそこにいてくれて、あなたが笑顔で」いることだと語りかけ、「頑張らんでええ、適当でええ。」と温かいメッセージで動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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