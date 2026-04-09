レイズの42登板で奪三振率14.09と躍動→FAで大型契約を結ぶが…

エンゼルスのロバート・スティーブンソン投手が右肘の手術を受け、今季全休することが濃厚となった。8日（日本時間9日）にカート・スズキ監督が言及したとMLB公式のレット・ボリンジャー記者らが報じた。3年契約は今季が最終年だが、在籍期間でわずか10イニング。「投手のレンドン版」「天才的な契約だった」と米ファンの批判が止まらない。

2011年ドラフト1巡目（全体27位）でレッズに入団した右腕は、マイナー時代から才能が高く評価されていたものの故障も多かった。ロッキーズ、パイレーツと渡り歩き、2023年途中にレイズに移籍すると覚醒した。42登板で防御率2.35、WHIP0.67、奪三振率14.09とマークした。同年オフにFAとなり、3年3300万ドル（約52億4200万円）でエンゼルスと契約を結んだ。

球団立て直しの切り札として期待されたが、その夢は一瞬にして消える。スプリングトレーニング中に右肘を負傷し、いきなりトミー・ジョン手術を受けて全休。昨年5月末に復帰したものの、2試合で1イニング投げると数日後に再び右上腕二頭筋の炎症で離脱。8月に戦線に戻るもまたも再発した。

3年契約最終年の今季こそは、との思いの中でトレーニングを進めていたが、再び開幕前に負傷。そしてこの日、手術が決まった。在籍3年間で計12登板、10イニングで2勝0敗、防御率2.70、10奪三振。計144球にとどまった。

1球あたり実に3600万円というコスト。“不良債権”ぶりにファンも落胆が止まらない。「エンゼルスに金は戻ってくるのか？」「投手版のアンソニー・レンドンだ」「これぞ典型的なアルテの契約！」「またしてもペリーの『見事な手腕』が炸裂したな」「ワオ。FA詐欺だ」「天才的な球団だな」「もう一人のレンドンか」「エンゼルスにとって、またしても『素晴らしい』契約になったな！」などと、アンソニー・レンドン内野手と比較する声が殺到した。（Full-Count編集部）