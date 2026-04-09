【仰天野球㊙史】#48

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3月8日、WBC1次ラウンドの日本-豪州戦を天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが観戦された。野球の国際試合では1966（昭和41）年11月の日米野球以来、60年ぶりの「天覧試合」となったが、皇室の野球観戦の歴史は古い。

最初の野球観戦は、大正天皇の皇太子時代だった。12（明治45）年5月に早大の紅白戦をご覧になったとき、と伝えられている。この時代、野球に対する風当たりは強く、野球を行うとよからぬ人間になる、との風潮があった中での観戦となった。

皇室初のプロ野球観戦は、皇太子時代の上皇による47（昭和22）年11月9日だが、なんと雨天中止となっている。後楽園球場での金星VS東急、阪神VS中日の変則ダブルヘッダーで、第1試合の二回に雨が強くなり、中断・中止となった。上皇は控室で若きスターの“青バット”こと東急の大下弘らと会話を交わしたそうである。歴史家によると、上皇は和菓子とコーヒーを求めた、という。

皇室で多くの野球を観戦し、球史に登場したのが昭和天皇だった。

和歌山県や静岡県で高校野球を、神宮球場で東京六大学リーグ戦を見ている。皇太子時代の26（大正15）年に東京六大学の試合を観戦したのを機に、現在の優勝校に贈られる天皇賜杯（当時は東宮杯）が生まれた。最初の授賞は早大だった。

昭和天皇と野球……といえば59（昭和34）年6月25日の天覧試合が有名だ。後楽園球場での巨人VS阪神で、お帰り予定十数分前の九回裏に巨人の長嶋茂雄がサヨナラ本塁打を放った一戦である。このホームランは野球史の中で、「近代野球の扉を開いた一撃」といわれている。長嶋と王貞治との最初のONアベック本塁打でもあった。

現在の天皇も野球愛好家である。小学生の頃は巨人のユニホームを着てプレーした。お気に入りの選手は巨人の末次民夫（のちの利光）で、その背番号「38」を付けていたほど。70（昭和45）年の日本シリーズ（巨人VSロッテ）を観戦したとき、三塁打を放った末次を見たのがファンになるきっかけだったそうである。末次は翌71年の阪急との日本シリーズでMVPを獲得、期待に応えた。

平成の天皇も美智子妃殿下と球場に足を運んだ。女子の硬式野球大会を2023年に観戦したのは秋篠宮の次女佳子さまだった。

皇族の国際試合観戦を振り返ると、66年の日米野球の全日本VSドジャース、WBCの第1回大会などがある。皇室がスポーツ観戦したときの名称はさまざま。

皇族観戦は「台覧試合」「上覧試合」などと言う。台覧、上覧は「身分の高い方」を意味する。天皇が観戦したときにのみ、「天覧試合」と呼ぶ。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）