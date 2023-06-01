気温が摂氏35度以上の日を猛暑日、40度以上の日を酷暑日と呼ぶそうである。と言われても特に珍しい話でもないな、正直なところだ。毎シーズン、とにかく夏は暑い。 常に対策が求められるわけだが、ここ十数年でハンディファンはすっかり定着した印象だ。コモディティ化が進んでいる分野とも言え、各社は差別化に追われていると思われる。そんな中、はっきりと「サイズ」で差別化を打ち出してきたのがドウシシャの新