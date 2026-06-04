3日、兵庫県たつの市の川で見つかった遺体は、母親と娘が自宅で殺害された事件で公開手配されていた男でした。男の死因は分からず、胃に食べ物はほとんど残っていなかったということです。 男の遺体は3日午前10時半ごろ、たつの市を流れる「揖保川」の支流で見つかりました。警察が遺体の身元を調べたところ、5月、田中澄恵さん（74）と娘の千尋（ちひろ）さん（52）が自宅で殺害された事件で公開手配されていた元隣人の大山賢二