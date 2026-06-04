オランダはアルジェリアに0-1で敗戦北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するオランダ代表は現地時間6月3日、W杯出場国であるアルジェリアと対戦し、0-1で敗れた。ゴールシーン以外にも、オランダがカウンターに対して脆さを見せる場面があり、話題を呼んでいる。DAZN Japan公式Xが「やはりカウンターは有効！？」として投稿した動画では、アルジェリアのFWモハメド・アムラがサイドでボールを奪い、FWアミーヌ・グイ