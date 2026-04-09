川崎フロンターレU-12が優勝！ ハイセンスカップ U12

記事ポイント ハイセンス主催「ハイセンスカップ U12」で川崎フロンターレU-12が優勝総勢12チームが集結し川崎から世界を目指す熱戦を展開MVP選出選手にFIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待を用意 ハイセンス主催「ハイセンスカップ U12」で川崎フロンターレU-12が優勝総勢12チームが集結し川崎から世界を目指す熱戦を展開MVP選出選手にFIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待を用意

ハイセンスジャパンは4月2日に富士通スタジアム川崎で「ハイセンスカップ U12」を開催しました。

川崎市を拠点とするチームに加え、招待枠のコンサドーレ札幌U-12も参加し、次世代を担う選手たちがハイレベルな試合を見せました。

優勝を果たした川崎フロンターレU-12の強さに加え、FIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアーにつながるMVP表彰も大会の大きな見どころとなりました。

ハイセンスカップ U12

開催日：4月2日会場：富士通スタジアム川崎主催：ハイセンスジャパン参加数：12チーム

「ハイセンスカップ U12」は、川崎市のサッカー環境の発展と子どもたちの健全な育成を目的に開催された地域スポーツイベントです。

昨年に続く開催となり、川崎市内を拠点とする11チームと招待枠のコンサドーレ札幌U-12が加わり、地域大会の枠を超えた顔ぶれとなりました。

会場には柿谷曜一朗氏とウンパルンパ氏も駆けつけ、プレーの質の高さに注目が集まりました。

大会は「Hisense YOICHIRO DREAM PROJECT」として行われ、技術向上だけでなく、子どもたちに挑戦の機会を届ける場にもなりました。

予選から決勝まで際立った川崎フロンターレU-12の完成度

予選リーグでは東住吉SC、川中島FC、川崎フロンターレU-12、FCパーシモンが各ブロックを勝ち上がりました。

川崎フロンターレU-12はCブロックで2試合合計12得点0失点を記録し、攻守の安定感を見せました。

決勝トーナメントではFCパーシモンとの接戦をPK戦で制し、勢いそのままに優勝決定戦へ進みました。

東住吉SCとの決勝では、福原暖太選手の突破力とKaeser Niko選手の得点、山口堂真選手を中心とした守備がかみ合い、2-0で勝利しました。

4試合合計15得点1失点という数字が、川崎フロンターレU-12の総合力の高さを物語りました。

決勝戦はスコア以上に緊張感のある内容となり、小学生年代とは思えない判断力と技術力が続きました。

大会を特別な舞台にしたMVP表彰と会場企画

柿谷曜一朗氏とウンパルンパ氏の来場は、子どもたちにとって試合以上の刺激となりました。

表彰式では柿谷氏が選ぶ大会MVPとして、川崎フロンターレU-12の山口堂真選手と福原暖太選手が選出されました。

両選手には、ハイセンスがオフィシャルスポンサーを務めるFIFAワールドカップ2026(TM)の観戦ツアー招待が贈られました。

優勝争いに加えて、世界大会につながる個人賞が設定された点も、この大会ならではの特徴となりました。

世界へ続くご褒美が用意されていることで、子どもたちの一つひとつのプレーにより強い意味が生まれました。

閉会後には大画面テレビをかけた対決企画も行われ、最後まで会場全体の盛り上がりが続きました。

競技レベルの高さとイベントとしての楽しさが両立していた点も、「ハイセンスカップ U12」の魅力でした。

地域の育成大会でありながら、世界大会への夢や一流選手との接点まで用意された構成が際立ちました。

川崎フロンターレU-12の強さだけでなく、子どもたちの挑戦を大きな舞台へつなげる設計も印象的でした。

地域スポーツの価値と未来への広がりを同時に感じられる大会となりました。

ハイセンスカップ U12の紹介でした。

よくある質問

Q. ハイセンスカップ U12はどのような大会ですか？

A. ハイセンスジャパンが主催する地域スポーツイベントで、川崎市のサッカー環境の発展と次世代を担う子どもたちの育成を目的としています。

Q. 優勝したチームはどこですか？

A. 優勝は川崎フロンターレU-12で、決勝では東住吉SCを2-0で下しています。

Q. 大会MVPにはどのような特典がありますか？

A. 柿谷曜一朗氏が選出したMVP選手には、FIFAワールドカップ2026(TM)観戦ツアー招待が贈られました。

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