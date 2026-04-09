Google（グーグル）は、スマートフォン「Google Pixel 10a」を2026年4月14日に発売する。

日本限定「Isai Blue」を含む5カラー

背面の凹凸を排したフラットなデザインのボディに、前面ガラスには「Corning Gorilla Glass 7i」を採用した6.3型（2424×1080ドット）「Actua」有機ELディスプレーを搭載。万一の際の割れや傷に対する前面ガラスの耐久性が向上した。

OSは「Android 16」をプレインストール。7年間のOSおよびセキュリティアップデートを保証するといい、数か月に一度、新たな機能が追加される「Pixel Drop」に対応。AI（人工知能）アシスタント「Gemini」をサポートし、「かこって検索」や「リアルタイム翻訳」、「通話アシスト」などの機能が利用できる。

プロセッサーは「Google Tensor G4」を搭載する。メモリーは8GB。4800万画素・広角、1300万画素・超広角の2眼カメラを背面に、1300万画素カメラを前面に装備する。IP68準拠の防水/防塵性能を備える。「Wi-Fi 6E」準拠の無線LAN、Bluetooth 6をサポートする。

バッテリー容量は5100mAh。最長120時間の駆動が可能だという「スーパー バッテリー セーバー」機能を備える。「Qi」準拠のワイヤレス充電、約30分で最大50％まで充電できる急速充電に対応する。

価格は、内蔵ストレージ128GBモデルが7万9900円（税込）、同256GBモデルが9万4900円（同）。

カラーはLavender、Berry（128GBモデルのみ）、Fog、Obsidian、Isai Blue（日本限定・256GBモデルのみ、5月20日発売）の5色。