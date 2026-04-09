欲しかったのはコレ！厚手のアウターが掃除機いらずでぺったんこ！100均の大容量の優秀圧縮袋

衣替えに欠かせない圧縮袋ですが、マチがなかったり、空気を抜くのが大変だったり、なかなか好みの商品に出会えず…。ですが、なんとダイソーでついに理想の商品を発見！マチがたっぷりあり、厚手のアウターが余裕で収納可能。掃除機なしで空気を抜けるので楽に作業ができますよ。圧縮後は驚くほどぺったんこに…！

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商品情報

商品名：クローゼット棚上用まとめて圧縮袋（逆止弁）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：60cm×60cm×32cm

収納物の目安：フリース・トレーナー・セーター約4〜10枚

収納期間目安（約）：6ヶ月

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480794051

マチが広めで冬物がたっぷり入る！ダイソーの圧縮袋が優秀すぎた

衣替えに欠かせないアイテムといえば、やはり圧縮袋。ただ、よくある100均の衣類用の圧縮袋はマチがなかったり、空気を抜くのが大変だったりと、なかなか理想とする商品に出会えませんでした。

押し入れなどにまとめて衣類を収納できる大容量タイプで使いやすいものを探していたところ、ダイソーの収納小物系売り場で『クローゼット棚上用まとめて圧縮袋（逆止弁）』という商品を発見しました。

この圧縮袋は掃除機を使わず、手で上から押し出すだけで簡単に圧縮できるのが最大の特徴。掃除機での吸引にも対応しているので、状況に応じて使い分けることができます。

袋の下側に逆止弁がついており、押し出した空気が戻らない仕組みで、スムーズに圧縮することができますよ。

サイズは約60cm×60cm×32cmです。

フリース・トレーナー・セーターが約4〜10枚入る大きさで、冬物を収納する際に頼りになります。

まず、収納物を圧縮袋の大きさに合わせてたたんで入れます。

マチがかなり広く作られているため、衣類を無理に詰め込む必要がなく、重ねて入れやすいのも嬉しいポイントです。

スライダーをスライドさせて口を閉じます。

スライダーで圧縮袋をキズつけないよう、ゆっくりとスライドさせるのがポイントです。

掃除機なしでスムーズに作業できる！圧縮後は驚くほどコンパクトに◎

ファスナーのほうから圧縮袋を巻きながら収納物を押していき、排気弁から中の空気を押し出します。

掃除機を出す手間がなく、どこでもサッと作業ができるのが便利です。

厚手のアウターなどを入れても、圧縮後は最終的にこぶし2つ分程度の厚みまでコンパクトに圧縮することができました。

1枚の圧縮袋にまとめて収納できるので、嵩張りにくく保管がしやすいのも助かります。

横幅やマチが広いため、オフシーズンのアウターなどの場所を取りやすい衣類も、スムーズに収納することが可能。

押し入れの上の棚にも省スペースで保管でき、衣替えの際もサッと開いてすぐに用意できます！

価格は220円（税込）と、お手頃なのもGOOD。気軽に買い足しやすいのがありがたいですね！

ダイソーの『クローゼット棚上用まとめて圧縮袋（逆止弁）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。