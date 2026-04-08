藤井萩花、妹・夏恋＆双子息子とのお出かけショット公開「美形家族」「息子くんたち可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】E-girlsとして活動していた藤井萩花が4月6日、自身のInstagramを更新。妹でアーティスト・モデルの藤井夏恋や息子2人とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】元E-girlsで双子の母「美形家族」ロングヘアの息子顔出し＆妹のお出かけショット
藤井は、観覧車や黄色の花、波の絵文字と共に写真を投稿。夏恋と撮った夕日に照らされた海での2ショットや、息子と手を繋いで歩く自身の姿や、息子と夏恋が抱き合う様子、夏恋が息子2人に挟まれて座っている場面を収めた多数の微笑ましい写真を公開している。
この投稿にファンからは「美形家族」「ママに似てきたね」「絵になる美人姉妹」「息子くんたち可愛すぎる」「見ていて癒される」など反響が寄せられている。
藤井は、2021年1月27日にロックバンドThe John’s GuerrillaやALIのボーカルを務めるミュージシャンの今村怜央と入籍、2022年4月26日に双子の男の子が誕生したことを発表。2025年10月1日に今村と離婚したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元E-girlsで双子の母「美形家族」ロングヘアの息子顔出し＆妹のお出かけショット
◆ 藤井萩花、妹・夏恋＆息子たちとお出かけ
藤井は、観覧車や黄色の花、波の絵文字と共に写真を投稿。夏恋と撮った夕日に照らされた海での2ショットや、息子と手を繋いで歩く自身の姿や、息子と夏恋が抱き合う様子、夏恋が息子2人に挟まれて座っている場面を収めた多数の微笑ましい写真を公開している。
◆ 藤井萩花の投稿に反響
この投稿にファンからは「美形家族」「ママに似てきたね」「絵になる美人姉妹」「息子くんたち可愛すぎる」「見ていて癒される」など反響が寄せられている。
藤井は、2021年1月27日にロックバンドThe John’s GuerrillaやALIのボーカルを務めるミュージシャンの今村怜央と入籍、2022年4月26日に双子の男の子が誕生したことを発表。2025年10月1日に今村と離婚したことを報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】