新色＆2列目シートヒーター＆ベンチレーション追加

トヨタの米国法人は2026年4月7日、「ランドクルーザー（日本名：ランドクルーザー250）」の2027年モデルを発表しました。



今春の発売を予定しています。

ランドクルーザー250は2023年8月に発表された「ランドクルーザー」シリーズの中核モデルです。

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1980年代に登場した都会的でファッショナブルな派生モデル「ランドクルーザープラド」（以下プラド）の後継にあたります。

一方、プラドが世代を追うごとに豪華になってきたこともあり、ランドクルーザーの原点に立ち返り、「人々の生活、地域社会を支えるためのクルマ」として本来のランドクルーザーらしい特性を持つモデルとしてデビューしました。

プラットフォームは米国では販売されていないブフラッグシップモデル「ランドクルーザー300」と同様の「TNGA GA-F」を採用。剛性の強化とともに軽量化も図り、基本性能を向上させました。

走行性能面では、シリーズ初の電動パワーステアリング（EPS）やSDM（Stabilizer with Disconnection Mechanism）を搭載。舗装の有無を問わず、走破性や乗り心地、操縦安定性を高次元で高めています。

また、最適な走行モード選択の「マルチテレインセレクト」、車両周囲を確認できる「マルチテレインモニター」も機能を向上し、悪路での扱いやすさを高めています。

北米では2024年に発売されました。日本などとは異なり、「250」のサブネームを持たない「ランドクルーザー」として販売されています。

北米では2021年に、先代フラッグシップモデルの「ランドクルーザー200」の販売終了をもって系譜が途切れていましたが、3年ぶりの復活となっています。

パワートレインは、2.4リッター4気筒ガソリンターボエンジンにモーターを組み合わせる「i-FORCE MAX」ハイブリッドで、最大出力326hp・最大トルク465lb-ft（約630Nm）を発揮。トランスミッションは8速ATです。

高出力のエンジンと高効率モーターにより、力強い加速とともに、23MPG（約9.8km／L・EPAモード）の低燃費を両立させています。

先進運転支援システムでは、最新の「トヨタ セーフティ センス 3.0」を搭載。歩行者検知機能付き衝突回避システムや、全車速対応のダイナミックレーダークルーズコントロール、運転状況の先読みアシスト機能「プロアクティブドライビングアシスト」などを装備しています。

そのほか、ブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートなども標準装備し、安全性能を高めています。

今回登場した2027年モデルでは、新色の設定や機能装備の充実化、信頼性の強化などが図られています。

ボディカラーでは、ソリッドブラック系の新色「インクド」が設定されました。これにより、「アイスキャップ」「ウィンドチルパール」「アンダーグラウンド」「メテオシャワー」「トレイルダスト」「ヘリテージブルー」、インクドと7色のボディカラー展開となっています。

なおトレイルダストとヘリテージブルーには2トーンカラーが用意され、グレーのルーフと組み合わせられます。

装備においては、上級モデルでセカンドシートの左右席にシートヒーター／ベンチレーション機能が新設されています。フロントに加え、後席でも快適に過ごすことが可能です。

信頼性の面では、エンジン吸気口位置を高める「ハイマウントエアインテーク」オプションが用意され、渡河時などでもエンジン内部に水が入らないようになっています。

グレードラインナップはヘリテージ感を強調した丸目ヘッドライト仕様「1958」と、高級素材のシートや12.3インチのインフォテイメントディスプレイ、10スピーカーを備えるアッパーモデル「ランドクルーザー」の2タイプです。

価格は1958グレードが5万7880ドル（約918万円・2026年4月上旬のレート・以下同）、ランドクルーザーグレードが6万3955ドル（約1014万円）となっています。