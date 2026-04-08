今さら聞けない「バースプラン」とは？出産を乗り越えるために、助産師が「絶対に入れてほしい」と語る一言
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【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「妊婦さんが出産まで頑張れるバースプラン」と題した動画を公開。理想の出産を迎えるための計画「バースプラン」について、自身の壮絶な体験を交えながら解説した。
動画で助産師HISAKOさんは、バースプランを「どんなお産をしたいか、どんなお産を求めているか」を妊娠中に考える計画だと説明する。お産は計画通りに進まないことも多いが、それでも「自分で産むぞっていう気持ちも高まるし、お腹の赤ちゃんを感じられる作業」として、計画を立てるプロセスそのものに大きな意味があると語った。
一般的に、バースプランには「会陰切開をしたくない」「夫に立ち会ってほしい」といった具体的な要望が書かれることが多い。しかし、多くの妊婦は産院から用紙を渡されても「何を書いていいかわからない」と戸惑ってしまうのが実情だという。
そこでHISAKOさんが「絶対に入れてほしい」と強く勧めるのが、「お産の時、褒め殺してください」という一言だ。その背景には、自身の第一子出産時の壮絶な体験がある。58時間にも及ぶ難産の末、心身ともに疲弊していた彼女に、担当の助産師は「よく騒いでたね」「詰所までまる聞こえやったよ」と声をかけたという。この一言が彼女の自己肯定感を著しく下げ、「自分はダメ人間なんだ」と感じるほどのトラウマになったと明かす。
この経験からHISAKOさんは、出産時に「頑張ったね」と褒められる経験が、その後の子育てへの自信に直結すると力説。客観的に見て上手な出産ではなかったとしても、本人なりに精一杯頑張ったことを認めてもらうことが何よりも重要だと結論付けた。その上で、「私は褒められたら伸びる子なんです」という気持ちを込めて、バースプランに「褒め殺し」をリクエストするよう呼びかけている。
動画で助産師HISAKOさんは、バースプランを「どんなお産をしたいか、どんなお産を求めているか」を妊娠中に考える計画だと説明する。お産は計画通りに進まないことも多いが、それでも「自分で産むぞっていう気持ちも高まるし、お腹の赤ちゃんを感じられる作業」として、計画を立てるプロセスそのものに大きな意味があると語った。
一般的に、バースプランには「会陰切開をしたくない」「夫に立ち会ってほしい」といった具体的な要望が書かれることが多い。しかし、多くの妊婦は産院から用紙を渡されても「何を書いていいかわからない」と戸惑ってしまうのが実情だという。
そこでHISAKOさんが「絶対に入れてほしい」と強く勧めるのが、「お産の時、褒め殺してください」という一言だ。その背景には、自身の第一子出産時の壮絶な体験がある。58時間にも及ぶ難産の末、心身ともに疲弊していた彼女に、担当の助産師は「よく騒いでたね」「詰所までまる聞こえやったよ」と声をかけたという。この一言が彼女の自己肯定感を著しく下げ、「自分はダメ人間なんだ」と感じるほどのトラウマになったと明かす。
この経験からHISAKOさんは、出産時に「頑張ったね」と褒められる経験が、その後の子育てへの自信に直結すると力説。客観的に見て上手な出産ではなかったとしても、本人なりに精一杯頑張ったことを認めてもらうことが何よりも重要だと結論付けた。その上で、「私は褒められたら伸びる子なんです」という気持ちを込めて、バースプランに「褒め殺し」をリクエストするよう呼びかけている。
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がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人