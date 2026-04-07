お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、電話対応が「苦手」か「得意」か、どちらかを調査した。

電話対応苦手？イメージ（※生成AIで作成）

とんずからの「花妃はあかんな」と言われたとおり、電話対応が苦手な様子の花妃。「ほんまに電話が嫌すぎて、いろんな予約とかもオンラインでできるやつしかせん。ご飯とかの予約もできるけど、電話ではなるべくしたくない。ネットでしたい」と本音を明かした。

「めっちゃパカパカかけちゃうな。メールだと、私のこのだらしなさが伝わらへんのよ」と話すとんずは、得意派。自身の性格や様子が相手に伝わりやすいことからも、電話を好むという。

アルバイトでも電話対応をしていたそうで、番組内では当時の様子を再現。普段とは異なるしっかりとした話し方を披露し、スタジオを沸かせていた。

アンケート結果では、76票の回答があり、電話対応が「苦手派」が71パーセント、「得意派」が29パーセントで、苦手な人が多い結果となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

苦手派は「できないことはないが、できるだけやりたくない」という人が多いようで、「メールにしてほしい」などの声が寄せられた。

「話すのが上手やから（電話も）得意だと思われていますが、苦手です。できるだけメールやチャットを使ってます」



「苦手すぎて、仕事でお客様や取引先に電話するときは事前に台本を書いて、相手の返答を想定してフローチャートまで作ってからダイヤルします」

「苦手です。慣れていれば多少大丈夫ですが、大事なところでかむなど、恥ずかしい思い出がたくさんです」



「できればしたくない。率先して（電話をかけて）くれる友人には常に感謝。仕事もほんとに嫌だけど、緊張しながらしています」

対する得意派からは、「名前・折り返し先・要点だけをメモれば、あとは、『あーはん？ ほなまたー』でいなすだけ」というコメントにあるように、特に苦手意識を持っていないという意見がきかれた。

さらには、直接対応するよりも電話のほうが得意という人もおり、以下のようなメッセージが寄せられた。

「実際に会うと超人見知りな私ですが、母が電話オペレーターをしていた血筋を引いているからか、電話対応大好き。現在の部署が電話当番制のため、8日に1回の担当の日が楽しみで仕方ありません。本数が少ない曜日にあたると少し落ち込みます」

「みんなだいぶ苦手ですね」と共感する花妃に対し、とんずは「しんどそう。めちゃくちゃ嫌やん。いや、ええやろ。ペロペロかけえや」と、苦手派を励ましていた。

はるかぜに告ぐ とんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より