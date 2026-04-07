この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「成功者はなぜ理解されない行動を取るのか？アメリカの億万長者に多い決断の特徴」と題した動画を公開。動画では、常識にとらわれない「ぶっ飛んだ」思考や行動力を持つアメリカの経営者たちを例に挙げ、成功を掴むためのヒントを探っている。



動画の冒頭で、りゅう先生は「クレイジーな振れ幅が広い人であればあるほど、大きなことを成し遂げる」と語り、大きなビジョンを掲げることが人や資金を引き寄せると解説。これに対し、ゲストとして登場した臨床心理博士の遠藤貴則氏は、常人には理解しがたい彼らの行動は、単なる奇行ではなく「正しいリスクの取り方」に基づいた合理的な判断であると指摘する。



具体例として、遠藤氏はまずT・ハーブ・エッカー氏のエピソードを紹介。氏は、クレジットカードの限度額2,000ドルしか残っていない絶望的な状況から、市場のニーズを見抜いてフィットネス機器の販売事業を開始。残りの資金全てを投じてオフィスを借り、デモンストレーション販売を行うことで、見事ビジネスを成功させたと語る。これは、無謀な賭けではなく、勝算を見極めた上での「オールイン」だったという。



続いて、世界ナンバーワンコーチとして知られるアンソニー・ロビンズ氏の例を挙げる。無名時代、自身の知名度を上げるために「どうすれば一番早く売れるか？」を考え抜いた結果、「PR会社を買収すればいい」という結論に至ったという。この常識外れの発想こそが、後の成功につながる重要な一歩となった。また、自己破産を経験したブレア・シンガー氏が、従業員たちの信頼を得て会社を立て直したエピソードにも触れ、窮地に立たされた際の人間力も成功の鍵だと述べた。



動画を通して、成功者の「ぶっ飛んだ」行動の裏には、勝負のタイミングを見極める鋭い洞察力と、一度決めたら全てを懸ける「オールイン」の覚悟があることが示された。常識の枠を超えて思考し、計算されたリスクを取ることの重要性を学ぶことができる内容となっている。