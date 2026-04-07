レギュラーシーズン最終節

バレーボールSVリーグ女子のレギュラーシーズン最終節が5日に行われ、クインシーズ刈谷が3-0でNECレッドロケッツ川崎を下した。刈谷・佐藤彩乃とNECの妹・淑乃の姉妹対決も実現。ファンからは様々な声が上がった。

彩乃と淑乃の姉妹対決は、姉に軍配が上がった。刈谷が第1セットを28-26で奪って流れをつかむと、第2セットは25-13で圧倒。第3セットも25-19で押し切った。

試合後、刈谷は公式Xとインスタグラムで「第22節『最終戦、見逃すな。』 姉妹対決、ありがとうございました」として佐藤姉妹が笑みを浮かべる写真を投稿。SNS上のファンの視線を集めた。

「2人並ぶとやっぱ似てる」

「佐藤姉妹！お疲れ様でした！二人とも、可愛いですよ！」

「バレーボール界を席巻する素敵な姉妹ですね」

「姉妹って初めて知りました！！ 似てるなって思っていましたが笑」

「お二人 うるわしすぎる！」

「ステキなアスリート姉妹」

レギュラーシーズンはNECが1位、刈谷は6位。上位8チームが参加するチャンピオンシップは10日に始まる。日本代表の淑乃は来季、イタリア1部セリエAのミラノ移籍が決まっている。



（THE ANSWER編集部）