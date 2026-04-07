“4児の母”紺野あさ美、ワンオペ育児に本音吐露 プロ野球選手の夫には「GPS付けてます」
元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美が、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演。4児のワンオペ育児に本音を吐露し、プロ野球選手の夫への不安を明かした。
【写真】紺野あさ美の赤裸々告白に大喜びの峯岸みなみ
新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。紺野、実業家のMALIA.、ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場した。
プロ野球選手の夫（北海道日本ハムファイターズ・杉浦稔大投手）を持つ紺野は、「シーズンの半分が遠征」という生活に対し、「育児が始まってみたらこんなに大変なんだな」「覚悟してたつもりだけど…」とワンオペ育児への本音をポロリ。そこでMCの峯岸みなみが「旦那さんが定期的に地方に行くって、心配じゃないですか？」と質問すると、紺野は「GPS付けてます」「やっぱりちょっと心配」と告白した。
これを聞いた峯岸は、“つい夫を疑ってしまう”同志を見つけ、「イェーイ！」と大喜びで紺野とハイタッチ。「GPS付けたとて、なんですよ。付けてもいいよと言ってくれた気持ち（が安心に繋がる）」と語る紺野に深く共感した。
また、紺野は投手の夫を気遣い、抱っこの交代やベビーカーを押そうとするも、「大丈夫」と頑なに代わらない夫の“変なプライド”に対し、「人の目なのかな…」とモヤモヤするリアルな不満も明かした。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。
【写真】紺野あさ美の赤裸々告白に大喜びの峯岸みなみ
新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。紺野、実業家のMALIA.、ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場した。
これを聞いた峯岸は、“つい夫を疑ってしまう”同志を見つけ、「イェーイ！」と大喜びで紺野とハイタッチ。「GPS付けたとて、なんですよ。付けてもいいよと言ってくれた気持ち（が安心に繋がる）」と語る紺野に深く共感した。
また、紺野は投手の夫を気遣い、抱っこの交代やベビーカーを押そうとするも、「大丈夫」と頑なに代わらない夫の“変なプライド”に対し、「人の目なのかな…」とモヤモヤするリアルな不満も明かした。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸が務める。