3月31日に日本テレビを退社してフリーアナウンサーとなった岩田絵里奈（30）が6日に放送された同局「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演。フリーになった“洗礼”を浴びた。

冒頭、番組恒例となっているビートたけしによる出演芸人へのクリーム砲や水攻めが行われた。ターゲットとなったお笑いコンビ「ニッポンの社長」の2人が派手にクリームを浴び、スタジオは大いに盛り上がった。

通常であればここで一段落するはずが、たけしは「そういえば、この中に今日からフリーになって挑戦だなんて浮かれてるヤツがいるらしい」と、新たな標的の存在を示唆。即座に自分へのフリだと悟った岩田アナは「え、ちょっと待って…」とびっくり。所ジョージに腕をつかまれると「ちょっと待って!待って!待って!待ってぇ〜!」と大絶叫。

この展開に出演者から「マジで!?」と驚きの声があがり、スタジオの観覧席からも「えぇー」と騒然となった。フリー転身早々、たけしから“洗礼”のクリーム砲を浴びた岩田アナは、「聞いてないんですけど〜」とサプライズの演出に苦笑い。着替えのために一時退席すると、その隙にたけしが岩田アナのMC席に陣取り、所と軽妙なトークを繰り広げた。

スタジオに戻ってきた岩田アナは「たけしさん、どこ座ってるんですか。ちょっと…どいた!どいた!戻って、戻って!」と大先輩を席から立たせ、定位置を確保。すると、所から「何?やりたいの?」と意地悪な質問が飛び、岩田アナは「いや、え…1発目でクビですか!?残れるってめっちゃうれしかったのに」と目を丸くした。

さらに所から「なんなのジャージー着て?」と服装をイジられると「着たくないですよ!私…（上下）ピンクでかわいい春めかしい服着てたんですから。さっきまで」と不満を漏らした。これに「さっきって何かあったの?」と、とぼける所に対し、岩田アナは「あったよ!カット!?」と鋭いツッコミ。息のあった掛け合いにスタジオは大きな笑いに包まれた。