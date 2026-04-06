女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが６日までにＳＮＳを更新した。

炎伽さんはインスタグラムに「毎年一気に咲いてあっという間に散ってしまう桜が刹那的で少し寂しいけど、美しい」と記し、黒いコート姿で満開の桜をバックに笑顔を見せるショットを披露。

続けて「先日４月４日、尊敬する弟が３０才になりました」と弟・神葉が誕生日を迎えたことを報告。「誕生日当日、初めてバースデーイベントを開催した弟。ファンの方々に感謝を伝えたいということで１から企画し毎日深夜まで準備する弟の姿を見て、声優／俳優という仕事への愛と応援してくださる方々への愛、そして、感謝の気持ちを強く感じました。少しでも力になれたらとお手伝いさせてもらったのに、逆に私が力をもらってしまった」と当日のエピソードをつづった。

最後に「本当にありがとうそして、お誕生日おめでとう！弟にとって素晴らしい３０代のスタートとなりますように」と記し、投稿を締めた。

この投稿に「炎伽さんお綺麗 神葉くんのお誕生日嬉しいですね！」「神葉くんお誕生日おめでとうございます」「ほのかちゃん可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーディングチームとしても活躍する炎伽さん。昨年１１月の投稿ではチアリーディング姿で自慢の美ウエストを披露し、反響を呼んだ。