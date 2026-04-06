『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したゆい（左／伊藤優衣）＆ゆき（右／水原ゆき）

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『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したゆい（左／伊藤優衣）＆ゆき（右／水原ゆき）

男女あるあるの中での胸キュンに、思わずこぼれる「あざす。」のひと言。SNSで話題沸騰の大人気POV型ショートドラマ『俺達のあざす。』から、ゆい（伊藤優衣）とゆき（水原ゆき）が、昨年のデジタル写真集の大ヒットを記念して、4月6日（月）発売『週刊プレイボーイ16号』のグラビアに凱旋！　沖縄の空気がふたりをちょっぴり開放的にさせた、週プレだけの仲の良すぎる姉妹特別編！

【写真】ゆい（伊藤優衣）＆ゆき（水原ゆき）のグラビア

＊　＊　＊

【リアルな仲の良さが写真に出ています】

――「男女あるある」をメロく描いて大人気のPOV型（主観視点）ショートドラマ『俺達のあざす。』。出演中のゆいさんとゆきさんを沖縄で撮影させていただきました。テーマは「姉妹旅行」です。

ゆき　『あざす。』でも姉妹設定が何回かあったんですけど、「本当に姉妹みたい」というコメントがあってうれしかったし、またやりたいと思っていたので、このテーマで実現できて良かったです。

ゆい　『あざす。』を始めて約1年8ヵ月。リアルでも仲がいいからこそ、ふたりの自然体な雰囲気がそのまま写真にも表れて、とても満足感のある撮影でした。

――撮影で印象的だったことは？

ゆき　う〜ん。サウナかな。カメラ大丈夫？とずっと気にはなっちゃいましたけど（笑）。

ゆい　密着度の高いポーズは、普段やらないので印象的でしたね。あと撮影中、ゆきさんが衣装を直してくれて、それはリアルに姉妹だなと感じました。

――今回の写真のアザーカットは『週プレ グラジャパ！』の『+Season Girl』にたっぷり掲載されているので、ぜひ楽しんでもらいましょう！　さて『あざす。』でおふたりは、OLや居酒屋の店員などに扮し、さまざまなエピソードに出演されています。中でも記憶に残ってるのは？

ゆき　いろんなところで話しちゃってますけど、私はやっぱりマッチングアプリネタですね。

――あー、「マッチングした女性が同じ会社の同期だった」ですね。

ゆき　「初めて会う女性にカメラ向けて大丈夫なの？」ってコメントがいくつかあって、本当の話だと思ってくれた人がいたみたいで（笑）。でもみんなでリアルなものを作っているし、そう思ってもらえるお芝居ができてたんだって。

ゆい　最近だとボウリング場でごはんに誘う動画かな。「隣のレーンの女子2人からいきなり誘われた結果」。「そんなのあるわけない」ってツッコミがけっこうあったんですけど、視聴者さんが楽しんでくれている様子が伝わってきて。

マッチングアプリのも、ありえないシチュエーションと言われればそうだけど（笑）、100％ないとは言い切れない。『あざす。』は、その絶妙なラインが面白いです。

――説得力あるお芝居をされている証明でもありますよね。『あざす。』を通じ、何をすれば男性が喜ぶかわかるようになりました？

ゆき　よく聞かれるんですけど、男性心理は正直、ようわからんです（笑）。髪をほどくしぐさをしたら、それがいいとコメントが来て、おぉそうなんだ、と思ったり。

ゆい　ちゃかすようにセリフを言ったら、その悪い顔がいいってコメントもありましたね。それとよく動画のシチュエーションでも入っているのですが、耳元で小声で話すと男性は喜んでくれるみたいですね。（笑）ふたりだけの内緒話みたいな距離感が良いのかな......？

――プライベートで男性を落とすときに使えそうですね。

ゆき　あはは。使えるかな（笑）。

ゆい　意図してそれをやってたら、なんかイヤだなぁ（笑）。

――『あざす。』に出演して、自分の中で変わったことは？

ゆい　自分のお芝居って改めて見ると少し恥ずかしいのですが、『あざす。』の動画は見ちゃうんですよね。不思議と第三者目線で自分を見てしまう感じがあって、そこが面白い変化かなと。

ゆき　『あざす。』の前、女優を続けるかどうか悩んでいたんです。お仕事の広がりに限界を感じてたというか。ただ『あざす。』に出たことで、さらに自分を知ってもらえる場所や応援してくれる方も増えて、新しい自分も知れて。『あざす。』には感謝しています。

――『あざす。』は3人の女性が登場する作品なので、この先あるかわからないですが、またふたりでロケができたらいいですね。

ゆき　今回最高だったのでぜひ！

ゆい　私も。次回は、海外旅行編で（笑）。週プレさん、あざす！

ゆき　あざす！

――勝手に決めないで（苦笑）。

スタイリング／Cory Williams　ヘア＆メイク／佐藤ありさ（GiGGLE）　淡路美里（POIL）

●ゆい（伊藤優衣）　
1994年4月26日生まれ　群馬県出身　身長156cm　
○2010年、映画『告白』で女優デビュー後、舞台やドラマで活躍中。舞台『結城友奈は勇者である〜絆〜』（6月11日〈木〉〜、こくみん共済coop ホール／スペース・ゼロ〈東京都渋谷区〉）ほか出演予定。
公式X【@itoyui0426】　
公式Instagram【@ito_yui0426】　

●ゆき（水原ゆき）　
1987年12月14日生まれ　神奈川県出身　身長160cm　
○女優業を軸に、舞台、映像、ラジオパーソナリティや広告モデル、舞台のプロデュースなど幅広く活動中。舞台『素敵なカミングアウト2026』（5月20日〈水〉〜、ザ・ポケット〈東京都中野区〉）ほか出演予定。冠ラジオ番組・渋谷クロスFM『水原ゆきのみなラジオ』（毎月第1金曜20:00〜20:50）。
公式X【@12yuchan14】　
公式Instagram【@12yuchan14】　

取材・文／大野智己　撮影／酒井貴弘