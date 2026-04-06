6試合連続無失点中のユナイテッドは紺のユニフォーム。前半25分、コーナーキックのチャンスを迎えます。吉尾が放り込んだボールはクリアされますが嵯峨がシュート。これを青木の右足！青木が振り抜きゴール右上に突き刺さります。



しかし後半22分、Jリーグデビュー戦の北九州のルーキー前田がスーパーゴール！ユナイテッドは7試合連続無失点を逃します。ユナイテッドは、セットプレーで何度もチャンスを作りますが、試合は1対1のままPK戦に突入。



PK戦は互いに7人が決め続けユナイテッドは8人目も成功。北九州の8人目が外して勝負あり。ユナイテッドが北九州を下し、4連勝を飾りました。





(鹿児島ユナイテッドFC 村主博正監督)「あれだけセットプレーがあって、2点目が取れないのも課題。次またホームでできるので、しっかり勝ち点3を取れるように頑張っていきたい」(鹿児島ユナイテッドFC 青木義孝選手)「(嵯峨)理久のシュートだと思うのですが、速いボールが来たのですがピタリと足元に止められました。あとはあの距離であれば誰でも決められるというゴールでした。やはり点を取ったらうれしい」J2・J3百年構想リーグはリーグ戦の半分が終わりました。4連勝のユナイテッドは2位をキープ。次は今度の日曜日にホームで7位の鳥取と対戦します。