音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、中国「FiiO（フィーオ）」ブランドから、デジタルオーディオプレーヤー（DAP）「M33 R2R」を2026年4月10日に発売する。

多彩な出力、入力をサポート

同社がポータブルDAPに初搭載したという、自社開発のフルバランス24bit R2R DAC回路による、アナログライクで芯のしっかりしたサウンドが特長。

SoC（システム・オン・チップ）はQualcomm「Snapdragon 680」を搭載し、快適なストリーミングやマルチタスクが利用可能。将来のアップデートにも対応できる性能だという。

10バンドのロスレスパラメトリック・イコライザーを装備し、選択したヘッドホンに合わせて周波数特性を自動で調整する「AUTO EQ」を実装。バンドごとの細かなカスタマイズにも対応する。

PCMは最大768kHz/32bit、DSD512の再生が可能。ヘッドホン出力は3.5ミリ、4.4ミリ、アンバランス/バランスに両対応。同軸デジタル出力、USBオーディオ出力、Bluetooth送受信をサポートする。

バッテリーを経由せず直接給電し、高出力時もバッテリーへの負担を最小化するほか、バッテリーの長寿命化にも寄与する「デスクトップモード」を実装。

3段階のゲインモードの搭載に加え、2つのUSB Type-Cポートに急速充電器を接続すると「Super Highゲインモード」が有効になり、インピーダンスの高いオーバーイヤーヘッドホンなどを鳴らせる。

カスタマイズが可能な5.5型HD（1080×2160ドット）ディスプレーを搭載。OSは「Android 13」をプレインストールする。メモリーは8GB、内蔵ストレージは128GB。microSD（最大2TB）対応。4400mAhバッテリーを装備する。

カラーはBlack、Blue、Titanium Goldの3色。

市場想定価格は11万6600円前後（税込）。