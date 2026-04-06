全国の“絶景サウナ”がすごい！ 海や流氷を楽しめるスポット4選

旅の醍醐味として、景色とサウナを同時に満喫したい！ そんなわがままを叶えてくれる、なんとも贅沢な窓を持つサウナが全国各地にあるんです。気持ちよさも倍増すること間違いなしの眺めをぜひチェックして。

海VIEW｜リゾナーレ小浜島（沖縄県）

南の地で待っているのは、土地にちなんだサウナ体験

今月リニューアルオープンしたばかりのサウナベース「kafu」は、足元まで全面が窓。ロウリュには「月桃」「琉球松」「プルメリア」から好みのアロマを選ぶことができ、伝統工芸・藍染めのサウナハット＆マットも完備するなど、小浜島ならではの要素が満載。

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リゾナーレ小浜島

八重山郡竹富町小浜2954 TEL. 050-3134-8093（リゾナーレ予約センター） 宿泊/1泊1名（2名利用時）\20,700〜（食事別） サウナ/1組\30,000（サービス料込み）※ 1日1組限定、3名まで。3日前までに要予約 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarekohamajima/

流氷VIEW｜北こぶし知床ホテル＆リゾート（北海道）

温泉とセットで満喫。この眺め、世界自然遺産！

目の前にオホーツク海が広がる展望大浴場は、冬には流氷を眺めながらサウナと温泉に浸かれるとっておきの特等席。「KAKUUNA（カクウナ）」「UNEUNA（ウネウナ）」の2種のサウナを含む大浴場は、15:00〜24:00/5:00〜10:00と時間で男女入れ替え制。そのため夕暮れなど時間を狙って入るファンも。プライベートサウナを完備した客室「サウナ付スパスイート」もあり。

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北こぶし知床ホテル＆リゾート

斜里郡斜里町ウトロ東172 TEL. 0152-24-2021 宿泊/1泊1名（2名利用時）\16,800〜（素泊まり、お部屋タイプお任せ） https://www.shiretoko.co.jp/

森林VIEW｜SATOYAMA TERRACE（千葉県）

まるで森林浴。五感で楽しむ里山サウナ

東京都心から車で約1時間でアクセスできるグランピング・サウナ施設。「山サウナ」は、窓から見える緑に加え、なんと中にも生木がそびえ、森林に包まれているような感覚に。またもう一方の「滝サウナ」も実際に湧水が滝のように流れ、湿度たっぷり。唯一無二、自然とかけ合わさったサウナが待っている。

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SATOYAMA TERRACE

富津市田原898-1 TEL. 0439-29-7319 宿泊/1泊1名（2名利用時）\19,800〜（素泊まり・持ち込みプラン） サウナ/宿泊者1名\1,100 日帰り（2時間半）1名平日\2,970 、休日\3,850 https://satoyama-terrace.com

湖VIEW｜白樺リゾート池の平ホテル（長野県）

湖畔にせり出した、インフィニティ・サウナ

2023年オープン、「池の平ホテル」新本館の「展望サウナ ‐Ku‐」は、車山の山並みと白樺湖を一度に望むパノラマビュー！ 抜けの良い景観は、暖かい季節の緑も、寒い季節の雪景色もずっと眺めていたくなる美しさ。さらには蓼科山の伏流水掛け流しと、水風呂まで極上だ。景色を部屋でも堪能したい人には「デラックスレイクビュー和洋室」がおすすめ。

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白樺リゾート池の平ホテル

北佐久郡立科町芦田八ケ野1596 TEL. 0266-68-2100 宿泊/デラックスレイクビュー1泊1名（2名利用時）\19,250〜（2食付き） https://www.shirakabaresort.jp/ikenotaira-hotel/