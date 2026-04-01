奈良県教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。

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教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は1289件で、前年度よりも106件減りました。

これは定年を現在の60歳から、２年ごとに１歳ずつ延長する移行期間にあたることが影響していて、今回は２年に１度ある定年退職がない年だったということです。

異動の内訳は次のとおりです。

▼校長・退職：33件 （前年度：43件）

▼副校長・退職：０件 （前年度：１件）

▼教頭・退職：３件 （前年度：７件）

▼事務長・退職：１件 （前年度：８件）

▼一般・退職：191件 （前年度：333件）

▼異動：1061件 （前年度：1003件）

退職件数が減った一方で、異動件数は増えました。

これは次世代の管理職を養成するため、各学校の教頭や県や市の教育委員会事務局に49歳以下の若手教員を積極的に登用したことや、採用後に初めての異動を迎える若手教員については自治体をまたぐ異動を推進していることなどが影響したということです。

特に40代の教職員については、各学校で中核となることが求められているものの、当時は採用が抑制されていたため、人数が少ないことが課題になっているということです。

異動は４月１日付で発令されます。

以下、教職員の人事異動一覧です。

▼校長退職

▼教頭退職

▼校長異動

▼副校長異動

▼教頭異動

校長退職の部

■義務教育学校

▽ 下北山小中 髙井成泰

■小学校

▽ 都跡小 浅野典昭

▽ あやめ池小 山村衣里

大和高田市

▽ 菅原小 糀良彦

大和郡山市

▽ 治道小 森田徹

▽ 二階堂小 島田宇一郎

▽ 畝傍北小 小川栄

▽ 鴨公小 足立晶子

▽ 耳成南小 岡部美佳

▽ 耳成西小 兵頭加代

▽ 桜井小 山本敦子

▽ 五條小 延原喜久子

▽ あすか野小 水谷雅美

▽ 真美ヶ丘西小 浅井信成

▽ 三宅小 浅井真紀

▽ 田原本・東小 谷口亜由紀

北葛城郡

▽ 真美ケ丘第二小 大河内渡

■中学校

▽ 富雄南中 林田晃典

大和高田市

▽ 高田中 疋田哲也

▽ 天理・北中 松塚佳也

▽ 桜井西中 石井茂樹

▽ 御所中 東浦一也

▽ 新庄中 井村享史

▽ 大宇陀中 中山晴美

▽ 三郷中 森本徹

北葛城郡

▽ 上牧中 福仲慎司

▽ 十津川中 前木伸一

教頭退職の部

■中学校

▽ 白橿中 井上博

▽ 聖徳中 荻原賢

校長異動の部

※（）内は前任

■義務教育学校

▽ 下市あきつ (安倍小校長) 河粼光美

▽ 黒滝やまなみ小中 (黒滝中校長) 黒朝香

▽ 下北山小中 (河合第一小校長) 梅田良佳

■小学校

▽ 大宮小 (辰市小校長) 伊田隆

▽ 都跡小 (大安寺西小校長) 大西敏之

▽ 辰市小 (明治小校長) 新田憲

▽ 明治小 (明治小教頭) 岡田仁志

▽ あやめ池小 (富雄南小校長) 佐々木康友

▽ 鶴舞小 (青和小教頭) 福西弘樹

▽ 大安寺西小 (平城小教頭) 生嶋健次

▽ 済美南小 (六条小教頭) 高橋一博

▽ 鼓阪北小 (鼓阪北小教頭) 新田晶子

▽ 左京小 (左京小教頭) 西川澄子

大和高田市

▽ 片塩小 (陵西小校長) 川田朋子

▽ 土庫小 (片塩小校長) 加護公美

▽ 浮孔小 (土庫小校長) 藤田光重

▽ 陵西小 (片塩中教頭) 清水徹哉

▽ 菅原小 (菅原小教頭) 泰平正隆

大和郡山市

▽ 治道小 (筒井小教頭) 丸山裕二

▽ 郡山北小 (片桐西小校長) 種池進太郎

▽ 片桐西小 (郡山北小校長) 神崎寿人

▽ 二階堂小 (柳本小校長) 川口雅哉

▽ 朝和小 (山の辺小教頭) 木岡明美

▽ 櫟本小 (朝和小校長) 川井俊之

▽ 柳本小 (櫟本小校長) 下出佳代

▽ 畝傍北小 (畝傍北小教頭) 辰巳善章

▽ 鴨公小 (今井小校長) 浦西礼美

▽ 晩成小 (晩成小教頭) 仲川百代

▽ 今井小 (金橋小校長) 佐伯省一

▽ 金橋小 (奈良教育大附小教頭) 伊禮徳彦

▽ 耳成南小 (畝傍東小校長) 早川賀英子

▽ 畝傍東小 (田原本・北小校長) 原田智子

▽ 耳成西小 (橿原市教委指導主事) 竹本有紀

▽ 桜井小 (桜井市教委課長) 子守俊和

▽ 安倍小 (下市あきつ校長) 桺井孝文

▽ 五條小 (牧野小校長) 岡橋秀光

▽ 牧野小 (五條南小教頭) 丸橋信之

▽ 生駒北小 (生駒南第二小教頭) 奥中淳

▽ 真弓小 (桜ヶ丘小校長) 奥田隆史

▽ 桜ヶ丘小 (真弓小校長) 前田伸行

▽ あすか野小 (あすか野小教頭) 松本和也

▽ 鎌田小 (県教職員課係長) 若狭保

▽ 真美ヶ丘西小 (真美ヶ丘西小教頭) 𠮷松賢

▽ 忍海小 (真美ケ丘第一小校長) 堀内正樹

▽ 平群南小 (平群小校長) 森由香

▽ 平群北小 (斑鳩東小教頭) 森下展弥

▽ 平群小 (平群南小校長) 前田雅起

▽ 三郷小 (安堵小教頭) 丸岡史和

▽ 三宅小 (鎌田小教頭) 後藤弘

▽ 田原本・東小 (王寺南義務副校長) 森田啓子

▽ 田原本・北小 (高取中教頭) 背古智司

▽ 明日香小 (明日香小教頭) 細田智子

北葛城郡

▽ 広陵東小 (香芝北中教頭) 赤木紀公

▽ 真美ケ丘第一小 (真美ケ丘第一小教頭) 辰巳展崇

▽ 真美ケ丘第二小 (広陵東小校長) 三住寿文

▽ 河合第一小 (三郷小校長) 𠮷田誠剛

▽ 十津川第二小 (田原本・南小教頭) 𠮷崎匡史

■中学校

▽ 富雄南中 (春日中教頭) 浅尾暢成

▽ 都跡中 (県教育研究所部長) 東畠智子

▽ 都祁中 (鹿ノ台中校長) 吉原美穂

大和高田市

▽ 高田中 (浮孔小校長) 𠮷川淳

大和郡山市

▽ 郡山南中 (郡山東中教頭) 太田重浩

▽ 郡山西中 (郡山西中教頭) 坂本章子

▽ 片桐中 (郡山南中校長) 福西宏文

▽ 天理・北中 (天理・北中教頭) 池田浩幸

▽ 天理・西中 (上牧第二中校長) 西尾友子

▽ 橿原中 (橿原中教頭) 重儀朗

▽ 大三輪中 (大三輪中教頭) 平井史

▽ 桜井西中 (山添中校長) 岡田浩幸

▽ 御所中 (天理・西中校長) 楠利夫

▽ 葛上中 (葛上中教頭) 中井克典

▽ 鹿ノ台中 (鹿ノ台中教頭) 海老毅

▽ 香芝東中 (香芝西中教頭) 福西範宏

▽ 新庄中 (葛城市教委主幹) 札辻リカ

▽ 大宇陀中 (室生中校長) 勝村嘉文

▽ 室生中 (榛原中教頭) 徳永貴己

▽ 三郷中 (斑鳩南中教頭) 後藤克久

▽ 御杖中 (御杖小校長) 巽憲文

北葛城郡

▽ 上牧中 (上牧中教頭) 田中裕久

▽ 大淀中 (忍海小校長) 川西聡弘

▽ 十津川中 (大淀中校長) 青山典寛

副校長異動の部

■義務教育学校

北葛城郡

▽ 王寺北義務 (王寺北義務教頭) 内山努

▽ 王寺南義務 (王寺北義務副校長) 大住広樹

教頭異動の部

■義務教育学校

北葛城郡

▽ 王寺北義務 (王寺南義務主幹教諭) 安永剛

▽ 王寺南義務 (王寺南義務教諭) 和田政則

▽ 下市あきつ (下北山小中教頭) 釘貫一真

▽ 黒滝やまなみ小中 (大淀緑ヶ丘小教頭) 村岡英樹

▽ 下北山小中 (県人権・地域課指導主事) 西岡秀忠

■小学校

▽ 済美小 (山添中教頭) 野々村テル

▽ 大安寺小 (伏見南小教頭) 髙野真彦

▽ 平城小 (大安寺小教頭) 杉本圭一郎

▽ 明治小 (奈良市教委主任) 川那辺和典

▽ 帯解小 (奈良教育大附小教諭) 鶴原龍弘

▽ 伏見小 (済美小教頭) 三浦ともみ

▽ 柳生小 (興東小教頭) 保田昭文

▽ 鳥見小 (都跡中教諭) 田熊美紀

▽ 六条小 (六条小主幹教諭) 丸山慶子

▽ 青和小 (左京小教諭) 田名後潤

▽ 富雄第三小 (平城西小教頭) 松好健

▽ 平城西小 (帯解小教頭) 城武宏

▽ 鼓阪北小 (伏見小教頭) 川端昌宏

▽ 伏見南小 (富雄第三小教頭) 田頭完治

▽ 左京小 (鳥見小教頭) 奥谷雅史

▽ 興東小 (飛鳥小教頭) 鎌田慎平

大和高田市

▽ 高田小 (磐園小教頭) 上平智久

▽ 浮孔小 (浮孔西小教頭) 横山豊

▽ 磐園小 (高田小教頭) 松田敦志

▽ 菅原小 (浮孔小教頭) 古谷敏彦

▽ 浮孔西小 (陵西小教諭) 迎田臨

大和郡山市

▽ 筒井小 (大和郡山市教委指導主事) 小野和恵

▽ 矢田小 (矢田南小教頭) 岸田誠治

▽ 矢田南小 (大和郡山市教委指導主事) 坂口達也

▽ 丹波市小 (丹波市小教諭) 紱田匡

▽ 山の辺小 (丹波市小教頭) 池田忠史

▽ 井戸堂小 (福住小教頭) 村田豊

▽ 前栽小 (井戸堂小教頭) 永野明美

▽ 福住小 (前栽小教頭) 笹尾美香

▽ 畝傍北小 (真菅小教頭) 森澤太一

▽ 晩成小 (新沢小教諭) 水田憲司

▽ 真菅小 (耳成小教諭) 島津吏志

▽ 香久山小 (真菅北小主幹教諭) 米田美穂

▽ 新沢小 (橿原市教委指導主事) 山林信仁

▽ 城島小 (桜井南小教頭) 大矢根祐子

▽ 安倍小 (桜井市教委指導主事) 和田理

▽ 大福小 (三輪小教頭) 的場大洋

▽ 三輪小 (桜井南小教諭) 高田正樹

▽ 桜井西小 (大福小教頭) 植松朋之

▽ 桜井南小 (城島小教頭) 谷川陽子

▽ 五條南小 (五條市教委指導主事) 中尾亘

▽ 掖上小 (大正小教頭) 杉粼栄一

▽ 名柄小 (葛城小教頭) 綛谷友美

▽ 大正小 (掖上小教頭) 野岳卓廣

▽ 葛城小 (安倍小教頭) 酒井絢也

▽ 生駒南小 (生駒台小教頭) 八代大輔

▽ 生駒台小 (生駒小主幹教諭) 切石哲生

▽ あすか野小 (生駒南小教頭) 武田昭二

▽ 生駒南第二小 (生駒南第二小教諭) 小野博之

▽ 志都美小 (真美ヶ丘東小教諭) 有村健二

▽ 真美ヶ丘西小 (旭ケ丘小教頭) 澤田善広

▽ 旭ケ丘小 (二上小教諭) 中尾和樹

▽ 大宇陀小 (室生小教頭) 丸山美香

▽ 榛原東小 (大宇陀小教頭) 峙尚宏

▽ 室生小 (榛原東小教頭) 市平勝広

▽ 三郷北小 (三郷北小主幹教諭) 立部秀樹

▽ 斑鳩東小 (斑鳩東小主幹教諭) 森田洋一

▽ 安堵小 (河合第二小教頭) 立花武久

▽ 田原本・東小 (田原本小主幹教諭) 前口利久

▽ 田原本・北小 (田原本・東小教頭) 南昌伸

▽ 田原本・南小 (広陵北小教頭) 西山卓

▽ 明日香小 (名柄小教頭) 浦野和也

北葛城郡

▽ 上牧第二小 (河合第一中教頭) 足立寛之

▽ 広陵北小 (真美ケ丘第二小教頭) 澤田万里

▽ 真美ケ丘第一小 (下市あきつ教頭) 吉川雅偉

▽ 真美ケ丘第二小 (県人権・地域課指導主事) 今西健

▽ 河合第二小 (県教職員課管理主事) 新田浩司

▽ 大淀緑ヶ丘小 (黒滝小教頭) 加藤和男

■中学校

▽ 春日中 (登美ヶ丘中教頭) 臼井真一

▽ 登美ヶ丘中 (興東館柳生中教頭) 八田涼介

▽ 富雄第三中 (奈良市教委指導主事) 中西利彦

▽ 興東館柳生中 (富雄第三中教頭) 今中良昭

大和高田市

▽ 片塩中 (片塩中主幹教諭) 藤原慎

大和郡山市

▽ 郡山中 (郡山中教諭) 奥山志帆

▽ 郡山西中 (郡山中教頭) 飯干夢史

▽ 郡山東中 (三郷中教頭) 若林栄治

▽ 天理・北中 (天理・西中教頭) 吉江俊哉

▽ 天理・南中 (福住中教頭) 山口雅史

▽ 福住中 (天理市教委係長) 上田陽規

▽ 天理・西中 (天理・西中主幹教諭) 石田哲也

▽ 畝傍中 (新沢小教頭) 岡田裕司

▽ 八木中 (畝傍中教頭) 中江憲一

▽ 白橿中 (白橿中教諭) 田中宏樹

▽ 橿原中 (八木中教頭) 和多田寛世

▽ 桜井中 (桜井中主幹教諭) 石橋智

▽ 大三輪中 (桜井中教頭) 廣長賢治

▽ 五條東中 (五條東中主幹教諭) 中大輔

▽ 葛上中 (御所中主幹教諭) 滝宣貴

▽ 鹿ノ台中 (王寺南義務教頭) 髙島正和

▽ 上中 (生駒市教委指導主事) 植田克之

▽ 大瀬中 (上中教頭) 小柳克樹

▽ 香芝西中 (真美ケ丘中教頭) 竹田治郎

▽ 香芝北中 (香芝西中教諭) 山下重衡

▽ 新庄中 (新庄中主幹教諭) 伊藤奨造

▽ 菟田野中 (国立曽爾自然家主任企画指導専門職教諭) 坂本純一

▽ 榛原中 (菟田野中教頭) 中西達也

▽ 山添中 (郡山中教諭) 山口浩直

▽ 三郷中 (三郷中教諭) 八幡優二

▽ 斑鳩南中 (斑鳩中教諭) 高尾治寿

▽ 御杖中 (榛原小教諭) 堀井崇晴

▽ 高取中 (高取中教諭) 左川知邦

▽ 聖徳中 (高取中教諭) 清水正智

北葛城郡

▽ 上牧中 (上牧第二中教頭) 米田保代

▽ 広陵中 (広陵中主幹教諭) 山口佳範

▽ 真美ケ丘中 (広陵中教頭) 中山めぐみ

▽ 河合第一中 (上牧第二小教頭) 藤井勝

▽ 十津川中 (田原本・北小教頭) 藤髙伸茂

以下、【画像で見る】小中・義務教育学校（校長・教頭・副校長）の退職や異動の一覧