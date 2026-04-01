イタリア代表、まさかの3大会連続の予選敗退！ PK戦で2人失敗し絶望、ボスニア・ヘルツェゴビナは史上2度目の本大会出場へ
北中米W杯欧州予選プレイオフ、イタリア代表とボスニア・ヘルツェゴビナの試合は120分を終えて1-1、PK戦までもつれる激闘となった。
モイーズ・キーンのゴールで先制したイタリアだったが、42分にアレッサンドロ・バストーニが一発退場に。79分にハリス・タバコビッチの同点弾を浴びて試合は延長戦に。ボスニア・ヘルツェゴビナはエースのFWエディン・ジェコが負傷するなか延長でも決着がつかず、PK戦に突入する。
ボスニア・ヘルツェゴビナの3人目は18歳のケリム・アライベコビッチが登場し、PKを成功。イタリア3人目のブライアン・クリスタンテはキーパーの逆を突くもののクロスバーに当ててしまい、バーに当たったボールは無情にもゴールラインを割ることなく跳ね返る。
ボスニア・ヘルツェゴビナは4人目のエスミル・バイラクタレビッチが決め、PK4-1で史上2度目の本大会出場を決定。イタリアは3大会連続の予選敗退という結果となった。
執念でねじ込んだ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 31, 2026
ジェコの折り返しを最後はタバコヴィッチ！
ボスニア・ヘルツェゴビナが
数的有利を活かし同点に追いつく
W杯欧州予選プレーオフ決勝
ボスニア・ヘルツェゴビナ×イタリア
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