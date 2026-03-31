ORIHICAが「第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞」受賞、接客サービスの質の高さを評価
ORIHICAは、繊研新聞社が主催する「第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞」において「サービス教育賞」を受賞した。2年ぶり4回目の受賞となる。
ORIHICA
「ディベロッパーが選んだテナント大賞」は、商業施設に出店するテナントの中から、顧客満足度や売場づくりなどを評価して選出する賞。今回ORIHICAが受賞した「サービス教育賞」は、接客サービスの質が高く、スタッフ全体にその水準が浸透しているテナントに贈られる。
ORIHICAは「ORIginal」「HIgh」「CAtegory」の3つのキーワードを由来とし、ビジネスとカジュアルを組み合わせた「ビジカジ」スタイルを提案するブランド。メンズ・レディースともに、仕事から日常まで対応するアイテムを展開している。
店舗は商業施設を中心に全国へ出店しており、2月末時点で119店舗を展開。200店舗体制に向けて出店を進めている。
同賞の受賞は、2006年度の「プロポーズ賞」、2015年度と2023年度の「敢闘賞」に続き、今回で4回目となる。
ORIHICA
「ディベロッパーが選んだテナント大賞」は、商業施設に出店するテナントの中から、顧客満足度や売場づくりなどを評価して選出する賞。今回ORIHICAが受賞した「サービス教育賞」は、接客サービスの質が高く、スタッフ全体にその水準が浸透しているテナントに贈られる。
店舗は商業施設を中心に全国へ出店しており、2月末時点で119店舗を展開。200店舗体制に向けて出店を進めている。
同賞の受賞は、2006年度の「プロポーズ賞」、2015年度と2023年度の「敢闘賞」に続き、今回で4回目となる。