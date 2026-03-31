「ドリブルの達人」「見ていて一番ワクワクする」対戦国の記者が絶賛した森保ジャパン戦士は？「本当に大好き」【現地発】
FIFAランキング19位の日本代表は現地３月31日、同４位の強豪イングランドと聖地ウェンブリー・スタジアムで国際親善試合を戦う。
その前日会見・練習に来ていた英紙『THE Sun』のロイド・キャンフィールド記者に取材をすると、やはりと言うべきか、警戒する選手にプレミアリーグでプレーする三笘薫（ブライトン）の名前を挙げた。
「ミトマは我々にとって危険な選手ですね。いつもプレーを見ているし、見ていて一番ワクワクする選手です。ドリブルの卒業論文を書いたという話も聞きますし、ドリブルの達人みたいな選手ですよね。だから、彼のプレーをよくチェックしているし、本当に大好きなんだ」
嬉しそうに話すその姿から、本当に三笘がお気に入りなんだというのが伝わってきた。
同記者は、さらに「（今シリーズは怪我で選外の）タケフサ・クボ（久保建英）も好きです。ウエダ（上田綺世）もオランダリーグの得点王ですしね。タレントがたくさんいますね。一人だけじゃなくて、色々なタイプの脅威となる選手がいます」と続け、「ミトマが一番好きですね」と強調した。
キャンフィールド記者が注目する三笘は、イングランドの脅威となりえるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
その前日会見・練習に来ていた英紙『THE Sun』のロイド・キャンフィールド記者に取材をすると、やはりと言うべきか、警戒する選手にプレミアリーグでプレーする三笘薫（ブライトン）の名前を挙げた。
「ミトマは我々にとって危険な選手ですね。いつもプレーを見ているし、見ていて一番ワクワクする選手です。ドリブルの卒業論文を書いたという話も聞きますし、ドリブルの達人みたいな選手ですよね。だから、彼のプレーをよくチェックしているし、本当に大好きなんだ」
嬉しそうに話すその姿から、本当に三笘がお気に入りなんだというのが伝わってきた。
キャンフィールド記者が注目する三笘は、イングランドの脅威となりえるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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