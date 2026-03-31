「ハイテク×タフ」を体現した新世代SUV

スズキがブランド初の量産型バッテリーEV（BEV）として投入した新型「eビターラ（イービターラ）」は、2026年1月16日の発売以来、そのデザイン性や実用性の高さが注目を集めています。

ボディサイズは、全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmとなっており、都市部での扱いやすさとSUVらしい存在感を両立しています。ホイールベースは2700mmと長く取られていますが、タイヤの切れ角を大きくすることで最小回転半径5.2mを実現。狭い路地や駐車場での取り回しも極めてスムーズです。

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エクステリアは「ハイテク＆アドベンチャー」をテーマに、多角形や多面体構造を採用した力強いデザインが特徴で、3ポイントのシグネチャーランプが先進感を演出しています。

インテリアでは、10.25インチのメーターと10.1インチのセンターディスプレイを統合した「インテグレーテッドディスプレイシステム」が目を引きます。ブラックとブラウンを基調とした上質な空間に、フローティングさせたセンターコンソールやアンビエントライトなどのハイテクな表現が加わり、乗るたびに次世代の乗り物であることを実感させてくれます。

走行性能において、ユーザーから特に高い評価を得ているのが電動4WDシステム「ALLGRIP-e」です。前後独立の2つのeアクスルを緻密に制御し、路面状況に応じて最適な駆動力を配分する「オートモード」は、滑りやすい路面でも安定した走りを提供します。

また、悪路での脱出を支援する「トレイルモード」を備えており、SUVとしての本格的な走破性をEVで実現している点に、アウトドア愛好家からも熱い視線が注がれています。

パワートレインには、コンパクトで効率的な一体型eアクスルと、安全性と長寿命に配慮したリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。アクセル操作のみで加減速をコントロールできる「イージードライブペダル」や、用途に合わせた3つのドライブモードにより、BEVらしいキビキビとしたシャープな走りを日常のあらゆるシーンで楽しむことが可能です。

ラインナップは、日常使いに十分な性能を備えたスタンダードな「X」から、大容量バッテリーを搭載した上級の「Z」まで、計3つのグレードが用意されています。

価格（消費税込）は、2WDモデルの「X」が399万3000円、「Z」が448万8000円、そして4WDモデルの「Z」が492万8000円という設定です。

最新の予防安全技術「デュアルセンサーブレーキサポートII」や、高齢運転者にも推奨される「サポカーS ワイド」の基準を満たす安全装備が全車に搭載されており、その内容を考えれば極めて競争力の高い価格設定と言えるでしょう。

さらに、スズキコネクトを通じた「タイマー充電」や「バッテリーウォーマー」など、BEVとの暮らしをより快適にする機能も充実しています。

ユーザーからは「サイズ感が日本の道路に適している」「電動4WDの安心感が想像以上」「欧州車みたいな乗り味」「EVだけどガソリン車感覚で運転できる」などといった声が寄せられています。

また、「外見が一番好み」「内装の質感（特にボルドー調）が欧州車っぽくて驚いた」「取り回し良さそう」といった声もあり、デザインや実用性を評価している人も多いようです。

発売から2ヶ月が経過し、イービターラは日本のBEV市場におけるSUVの新たなスタンダードとして、着実にその存在感を強めています。