【HG 1/144 GNアームズ TYPE-E（リアルカラーVer.）【再販】】 【HG 1/144 ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン【再販】】 【HG 1/144 ザクII F型 チャブス機＆ケイル機＋無識別型ザクII ソラリ機再現パーツセット（RFV）【再販】】 予約開始：3月31日11時 6月 発送予定 価格 GNアームズ：5,390円 ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン：5,500円 ザクII F型 チャブス機＆ケイル機＋再現パーツ：6,050円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 GNアームズ TYPE-E（リアルカラーVer.）」など3商品を6月に再販する。3月31日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,390円から6,050円。

今回「機動戦士ガンダム00」より「HG 1/144 GNアームズ TYPE-E（リアルカラーVer.）」、「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」より「HG 1/144 ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン」、「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」より「HG 1/144 ザクII F型 チャブス機＆ケイル機＋無識別型ザクII ソラリ機再現パーツセット（RFV）」のHGガンプラ3商品の再販が決定し、3月31日11時より予約受付を実施する。

「HG 1/144 GNアームズ TYPE-E（リアルカラーVer.）」

「HG 1/144 ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン」

「HG 1/144 ザクII F型 チャブス機＆ケイル機＋無識別型ザクII ソラリ機再現パーツセット（RFV）」

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。