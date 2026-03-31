ニュースでは原油価格の指標として米原油先物（WTI）が報じられるが…（写真：ロイター/アフロ）

イラン情勢を受け原油価格の上昇が深刻な懸念になっている。新聞やテレビが連日、原油相場の高騰を伝えているが、その時、一番使われる指標は米原油先物だろう。少し経済に詳しい媒体だと欧州市場の指標油種、ブレント原油の先物についても触れるかもしれない。

ところが、これらは日本が原油を輸入する際の指標ではない。日本を含め、中東産原油を調達するアジア諸国の契約価格の指標はアラブ首長国連邦（UAE）のドバイやオマーンが産出する原油だ。

報道ではあまり登場しないドバイやオマーンの相場は、実は米原油先物やブレント先物をはるかに上回っている。一時は1バレル（約159リットル）170ドルに接近した。

なぜこのように原油相場の指標に違いがあるのか。本題に入る前に、まず原油市場の成り立ちについて解説をしよう。日本の置かれた状況を正しく理解するために必要だからだ。

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「米原油先物」「WTI」とはいったい何を指すのか？

原油取引の歴史を遡ると、石油危機前の1970年頃までは「セブンシスターズ」と呼ばれた石油メジャーが産油国の生産と価格形成をほぼ独占的に支配していた。それが1970年代の石油危機時から石油輸出国機構（OPEC）を中心にした産油国が価格を決めるように変わった。

ところが、原油価格の高騰を受け、非OPEC諸国が原油生産を増やすとともに消費国が省エネを進めた結果、余剰な原油があふれ、価格決定権は市場に移行していった。そうして生まれたのが、市場の取引価格を指標にして契約取引価格に反映させる方式だ。

ニュースなどで最も多く耳にする米原油先物はその指標の代表で、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループで売買されている。対象となるのは、米テキサス州などで産出されるウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油で、旧来の上場商品名は「Light Sweet Crude Oil（軽質低硫黄原油）」と呼ばれていた。

ひとくちに原油と言っても、その品質によって違いがある。ガソリンなどが多く精製できる軽質なものほど市場での評価が高く、硫黄分が少ないほど良質とされる。WTIの相場が示しているのは、CMEで現物の受け渡しが可能で、軽さの尺度であるAPI度（37〜42）や硫黄分（0.42％以下）に規定内に収まる原油だ。

米原油先物は相場の動きを追う上で明確な指標だが、実際の石油ビジネスでは変動が激しすぎて使い難い面もある。サウジアラビアの国有石油会社、サウジアラムコは2010年に米国向け輸出価格の指標をWTIから英エネルギー情報会社のアーガス・メディアが発表する「アーガス・サワー・クルード指数（ASCI）」に変更した。アーガス社のように実際の取引情報を収集し、市場参加者に価格指標を提供する企業は価格報告機関（PRA= price reporting agencies）と言われる。

日本の値決めに関わる「ドバイ原油」は一時、WTIよりも70ドルも高くなった

では日本はどうなのかというと、先述したように、ドバイ原油とオマーン原油の平均価格を使う。かつてはドバイ原油のみが指標だったが、産出量が減少したためにオマーン原油を加える方式に変化した。

サウジアラムコは2018年からPRAのひとつ、S&Pグローバル・エナジー傘下のプラッツ社が出すドバイ価格とドバイのガルフ・マーカンタイル取引所（GME）のオマーン平均相場（それまでは両油種ともプラッツ社）を使い販売価格を決めるようになった。そこに需給を反映した調整金を加味し、油種ごとの最終価格が決定される。

ここまで理解していただくと日本が直面するドバイ原油の高騰問題の深刻さが分かる。

日本経済新聞も私が現場の記者だった時代から毎営業日、ドバイ原油のスポット相場を掲載しているが、ホルムズ海峡が事実上閉鎖されて以降、WTIやブレント相場以上に急騰している。日本の3連休前の3月19日には169.8ドルと170ドルに迫った。

これはWTIやブレント原油が2008年に記録した最高値を大きく上回る空前の高値だ。同日の米原油先物（期近）の終値（清算値）は96ドル台なので、差は70ドルを超えた。ドバイ原油ほどではないが、オマーン原油も160ドル前後まで高騰した。

ドバイ原油は生産量の減少が続いており、プラッツ社は「ドバイ原油」の価格算出にあたり、ドバイ原油だけでなく、オマーン、アッパーザクム、マーバン、アルシャヒーンの計5油種を使っている。

ところが、ホルムズ海峡が封鎖されて肝心のドバイ原油などが市場に出回らなくなった。

ホルムズ海峡封鎖で「ドバイ原油」は別世界の高値に

そこで現在は2油種（オマーンとマーバン）だけで算出しているが、「ドバイ方式がどのように進化していくべきか」について関係者と協議中だという。S&Pグローバルが3月2日と20日に発表した変更の中身を見ると、混乱下の対応に追われている様子がうかがえる。

こうした状況で、原油市場では投機的な買いが加わった。ブルームバーグ通信は3月26日、フランスの石油大手トタルエナジーSEのトレーディング部門がドバイ原油価格の算出対象になる油種を69カーゴ（1カーゴは50万バレル）も購入したと報じた。

供給が細る中で、見たこともない規模の買いが入ったのだから相場は跳ね上がって当然だ。ロイター通信は翌27日、今度は買い手のトタル社に売り物が浴びせられたことでドバイ原油の相場が急落したと伝えた。

急落したとはいえ、なおドバイ原油の相場が高いことに変わりはない。先に解説したように、原油の品質ではガソリンなどが多く精製できるWTIがもっとも優れ、その少し下にブレント、中重質のドバイ原油はさらに下、というのが価格でも本来の序列だった。

ところが、時とともにガソリンよりも軽油の逼迫感が強まるようになったことに加え、シェールオイルの開発で米国の生産が急増したため、WTIは3油種でもっとも安い原油に変わった。さらに、中東情勢が緊迫する度にドバイ原油は高くなり、ホルムズ海峡の封鎖で別世界に入ってしまった。

日本にとって最大の問題は、ドバイ原油とオマーン原油が依然として中東産原油の価格を決める指標であることだ。

当面、中東産原油をどれだけ調達できるか分からないという状況で、「量の確保」に目が向いているが、仮にサウジ原油がホルムズ海峡を回避し、紅海沿岸のヤンブー港から日本まで運ばれたとしたら、契約取引であれば従来通り値決めされる可能性が高い。

国内の業界構造がガソリンなどの価格が下がりにくいように変わったことも忘れてはならない。

原油高騰→LNGも高騰→電気・ガス料金の上昇

日本の石油元売りは2000年代に入り、ガソリンなどの卸値を市況連動で見直す方式に変えた。業界再編と精製能力の削減によって昔のような安値競争は少なくなり、原油の輸入価格や国内製品市況を見て元売り主導で価格を動かせる土壌ができた。

その「原油の輸入価格」を大きく左右するのがドバイ原油であることは言うまでもない。3月に入ってガソリン価格が一気に跳ね上がり、政府の補助が復活する前には1リットル200円を超すスタンドが出てきたのはそのためでもある。

ロイター通信は27日、元売り各社に対しガソリン卸値の指標に高騰の度合いが激しいドバイ価格ではなく、ブレント価格を使うように行政指導したと報道した。しかし中東産原油に依存している以上、卸値の指標変更は収益を圧迫する要因になりかねない難しさがある。

原油価格の高騰は、発電などで広く使われている液化天然ガス（LNG）の価格にも直結する。日本が調達するLNGの7〜8割は、日本が輸入する原油の平均価格（JCC=Japan Crude Cocktail）に連動して価格が決まる仕組みになっている。何とか調達した中東産原油や、代替の産油国から苦労して集めた原油が高くなれば、結果としてLNG価格に波及し、電気・ガス料金の上昇に結びつく。

原油備蓄の放出が始まった現在、少しでも調達量の減少を抑えながら、備蓄が底をつくまでに多くのタンカーがホルムズ海峡を通れるよう正常化する「量と時間の戦い」を強いられる。当面は量を確保が何よりも優先となるかもしれないが、日本には値決めに直結するドバイ原油の高騰問題が存在することを理解しておく必要がある。

筆者：志田 富雄