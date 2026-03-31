３１日の決勝を前に、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）が３０日、兵庫県西宮市内のグラウンドで調整した。大阪桐蔭は勝てば歴代最多に並ぶ５度目の優勝、春夏通算では１０度目の甲子園大会制覇となる。川本晴大投手（２年）は選抜大会決勝では同校初となる完封勝利へ意気込んだ。

思い描くあの瞬間を、現実のものとする。大阪桐蔭の“怪物２年生”川本が完封での優勝を宣言した。「点を取られずにゼロで抑えたい」。大阪桐蔭がセンバツ決勝で完封勝利すれば同校初。春夏通じては２０１２年夏の甲子園以来１４年ぶりとなる。

「布団に入った時に決勝のイメージをすると、だいたい最後が思い浮かぶ」

九回２死。最後の打者は２０２４年のＵ１５ワールドカップでともに優勝を経験した智弁学園の太田蓮外野手（２年）。自慢の直球で空振り三振に仕留め、マウンドの川本を目がけてナインが集まり歓喜する。イメージは完璧にできている。

甲子園では初戦に１５０球の完封勝利を挙げ、以降も２試合に登板して防御率０・６０と抜群の安定感を誇る。西谷浩一監督（５６）は決勝の先発について「投手コーチと相談して考えたい」と言葉を濁したが、川本は「ストレートで相手を圧倒できたら」と登板へ意気込んだ。投げ勝つ準備は万全だ。