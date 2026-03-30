「今日好き」ゆたひなカップル、交際3ヶ月バックハグショット公開「身長差尊い」「可愛らしいカップル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた西小路侑汰が3月29日、自身のInstagramを更新。「テグ編」でカップル成立となった田中陽菜との交際3ヶ月を報告し、2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」身長27cm差カップル幸せ溢れる密着ショット
西小路は「ゆたひな3months」と報告。田中をバックハグしているショットや田中が西小路に後ろから抱きつき顔を寄せている写真などを公開し、「青春祭のときの写真だよー！！」と3月26日に開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」で撮影したと記している。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」と祝福の声が続々。「可愛らしいカップル」「身長差尊い」「幸せそう」「空気感に癒される」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」身長27cm差カップル幸せ溢れる密着ショット
◆ゆたひなカップル、交際3ヶ月報告
西小路は「ゆたひな3months」と報告。田中をバックハグしているショットや田中が西小路に後ろから抱きつき顔を寄せている写真などを公開し、「青春祭のときの写真だよー！！」と3月26日に開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」で撮影したと記している。
◆ゆたひなカップルの2ショットに反響
この投稿に、ファンからは「おめでとう」と祝福の声が続々。「可愛らしいカップル」「身長差尊い」「幸せそう」「空気感に癒される」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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