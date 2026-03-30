俳優の満島ひかりさんが2026年3月30日にインスタグラムで、モデル・写真家の浅野啓介さんとの結婚と妊娠を発表した。SNSではお相手の浅野さんに、「イケメン」との声が寄せられている。

「心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を」

満島さんはインスタグラムで、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠したことも発表した。

「周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」とつづり、「あたたかく見守っていただけますと幸いです」とした。文章の最後には、それぞれの手書きのサインも添えた。

Xには祝福の声が寄せられるとともに、夫の浅野さんに注目が集まっている。「どんな人なんだろうと調べたらとんでもないイケメンだった」「美男美女や！」「今っぽい塩顔超絶イケメン」といった声が寄せられている。

満島さんは10年に映画監督の石井裕也さんと結婚したが、16年に離婚を報告している。

浅野さんは公式サイトによると、北海道札幌市出身。モデル・写真家として、米・ニューヨークと日本で活動している。ファッション誌への出演のほか、Calvin Klein（カルバン・クライン）などのファッションブランドの広告モデルも務めてきた。