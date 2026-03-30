セブン“宇治抹茶”チョコ菓子に新作、ミルフィーユ・クランチ・かりんとうの3種
【モデルプレス＝2026/03/30】セブン‐イレブン・ジャパンは、宇治抹茶シリーズの新作チョコレート菓子「セブンプレミアム 宇治抹茶ミルフィーユ」「セブンプレミアム ザクザククランチチョコ 宇治抹茶」「セブンプレミアム 宇治抹茶チョコがけかりんとう」を、3月31日（火）より全国で順次発売する。
【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル
セブン‐イレブンの春の定番として親しまれている抹茶のお菓子。今年は例年よりも早く、宇治抹茶の風味を活かした味わいや、パイのサクサク・クランチのザクザク・かりんとうのサクっとなどの食感が楽しめる、それぞれに個性のある3商品を展開。春の行楽のお供にも持ち運びしやすい、手軽に楽しめるサイズで展開する。
「セブンプレミアム 宇治抹茶ミルフィーユ」は、サクサク食感のパイ生地とクリームを何層にも重ね合わせ、外側を宇治抹茶チョコレートで包み込んだ一品。奥深く芳醇な抹茶の香りと、パイが織りなす軽快な歯触りが調和する。
「セブンプレミアム ザクザククランチチョコ 宇治抹茶」は、ドライ小豆甘納豆とクランチを合わせた、ひとくちサイズのクランチチョコ。宇治抹茶チョコレートが持つ特有のほろ苦さと、素材の甘さが絶妙にマッチしている。
「セブンプレミアム 宇治抹茶チョコがけかりんとう」は、優しい甘さが特徴のかりんとうに、風味豊かな宇治抹茶チョコレートをコーティング。かりんとう特有のサクっとした食感に抹茶のほろ苦さが加わることで、ついつい手が伸びる和洋折衷スイーツとなっている。（modelpress編集部）
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◆抹茶好き必見、セブンの新作菓子
セブン‐イレブンの春の定番として親しまれている抹茶のお菓子。今年は例年よりも早く、宇治抹茶の風味を活かした味わいや、パイのサクサク・クランチのザクザク・かりんとうのサクっとなどの食感が楽しめる、それぞれに個性のある3商品を展開。春の行楽のお供にも持ち運びしやすい、手軽に楽しめるサイズで展開する。
◆宇治抹茶シリーズより新たに3商品
「セブンプレミアム 宇治抹茶ミルフィーユ」は、サクサク食感のパイ生地とクリームを何層にも重ね合わせ、外側を宇治抹茶チョコレートで包み込んだ一品。奥深く芳醇な抹茶の香りと、パイが織りなす軽快な歯触りが調和する。
「セブンプレミアム ザクザククランチチョコ 宇治抹茶」は、ドライ小豆甘納豆とクランチを合わせた、ひとくちサイズのクランチチョコ。宇治抹茶チョコレートが持つ特有のほろ苦さと、素材の甘さが絶妙にマッチしている。
「セブンプレミアム 宇治抹茶チョコがけかりんとう」は、優しい甘さが特徴のかりんとうに、風味豊かな宇治抹茶チョコレートをコーティング。かりんとう特有のサクっとした食感に抹茶のほろ苦さが加わることで、ついつい手が伸びる和洋折衷スイーツとなっている。（modelpress編集部）
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