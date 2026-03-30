Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「スポーツ観戦でもライブ観戦でも、テレビやプロの配信のほうが細かい部分までシッカリ見えて楽しめる」という意見も分かるんですけど、現地の臨場感は、やはり代えがたいものですよね。

特に、常に自分の推しを追っていたいという人にとっては、推しが映るまで我慢を強いられる映像には不満が残るものです。

そんな “もどかしさ” とは、「GOGLOO F16」でお別れしましょう。machi-yaに登場している録画機能付きデジタル双眼鏡について、実力をチェックしてみました。

※イベントの録画については、権利を侵害しないように、マナーやイベント主催者の定めたルールをきちんと守ってください。

最大72倍の望遠性能

Photo: 田中宏和

論より証拠。実際に「GOGLOO F16」を使って街角を撮影してみたのが、上の画像。

さすがにこの倍率になると三脚が必須となりますが、およそ50m先の様子も手に取るように押さえることができます。

光学9倍・デジタル8倍を組み合わせた最大72倍の望遠性能は、まさに期待を裏切らない仕上がり。SONY製CMOSセンサーによる4K・最大60fpsの録画性能を備えているため、子供のスポーツイベントを記録しておきたいというような用途にも最適だと思います。

暗い場所でも大丈夫

Photo: 田中宏和

また、「GOGLOO F16」は5W赤外線LEDとStarlightセンサーの組み合わせで、暗い場所でも最大600m先まで視認可能というスペックになっています。

赤外線強度を8段階で切り替えられるので、夜行動物の様子を撮影するような用途にも利用可能です。

スマホと連携できるのでシェアもカンタン

Photo: 田中宏和

「GOGLOO F16」の特筆すべき特長はもうひとつ。Wi-Fi機能の内蔵にあります。

専用アプリ（iOS・Android両対応）を使えば、スマホへの転送もラクラク。SNSでの公開や仲間へのシェアも、その場でサクッと完了できます。

ZoomやYouTube Liveなどでのライブ配信にも対応していますので、山中で星が降っている様子を流したりするのも良さそうです。

長く使える保護性能にも要注目

Photo: 田中宏和

IP54防滴・防塵仕様となっている「GOGLOO F16」には、専用の保護ケースも付属。アウトドアでの実用性に関しても文句なしの仕上がりだと言えます。

Photo: 田中宏和

動画撮影中にシャッターを切れば、最大5800万画素の静止画撮影も可能（※画像補間技術による最大値）となっていますし、最大512GBのmicroSDカード対応と6000mAhの大容量バッテリー搭載など、長時間のイベントでもいかんなく実力を発揮してくれるでしょう。

スマホカメラでは届かない視界をその手に。本格派も納得のデジタル双眼鏡で、あなたの推し活をアップグレードしちゃいましょう！

現在machi-yaにてプロジェクトを公開中の頼れる相棒「GOGLOO F16」は、見て録って伝えられるプロダクト。推し活を深堀りするのに欠かせないアイテムとなっています。

おトクなリターンは数量限定となっていますので、気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

推し活をサポートする4Kカメラ付き双眼鏡＆ナイトビジョン【GOGLOO F16】 24,400円 （超早割 約25％オフ） machi-yaで見る

>> 推し活をサポートする4Kカメラ付き双眼鏡＆ナイトビジョン【GOGLOO F16】

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、NeoSeeより製品の貸し出しを受けております。