ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が29日夜、Xを更新。ネット配信の一部恋愛番組をめぐり、私見をつづった。

ABEMAは4月2日から新番組の恋愛リアリティーショー「恋愛病院」を配信。ABEMAの公式Xなどでは「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活 『＃恋愛病院』」などと告知し、地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）やあさ(神谷明采＝東京大学公共政策大学院在学のタレント＝25)のほか実業家、フリーアナ、女優、元サッカー選手らが参加するなどと発表されている。

また「見届け人」をアレン様、「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏、女優真木よう子、女優玉城ティナの4人が務める予定。

元テレビ東京で、経済メディア「ReHacQ」プロデューサーで映像ディレクター高橋弘樹はXを27日に更新し「新たなチャレンジとして恋リア作りました。『恋愛病院』、ABEMA×ReHacQの共同制作です」と自身が手掛けていることを明かしている。

この番組について、一部ユーザーが「『炎上をコンテンツ化する』という点では、箕輪さんもリハック高橋さんも同じなんだけど、前者は自ら燃やしに行き、後者は事前にガソリンを撒いてその近くに無数のライターを放置しておくイメージ。なので、高橋さんがこのキャスティングを成立させた時点で、もう仕事は終わってるんだよな」と記した。

すると、堀江氏はこのユーザーのポストを添付。「これ先に俺にオファーあったやつな」と書き出し、「そもそも好きになりそうもない出演者と対峙させられてひろゆきとかに弄られるとか何の得もない番組オファーしやがってクソがって思ってました笑」と述べた。さらに「まあ、それをワンチャン言えちゃうところが高橋Pの強さというか雑草感なわけですね。いい意味でも悪い意味でも古いテレビマン気質。だったらSora2のバスケットボール動画の方がコスパ良い。俺の稼働ほぼゼロ」と書いていた。