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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「直接、「世界」に行こう。」を公開した。動画内で茂木氏は、Googleなどが主催するグローバルなコンペティションを紹介しつつ、日本の文学賞や業界の賞レースが抱える閉鎖的な構造を厳しく批判。癒着や根回しが横行する日本のシステムを見限り、誰もが平等に評価される世界へ直接挑戦すべきだと強く提言している。



動画の冒頭、茂木氏はGoogleとXPRIZEが共同で募集している、制作費4億円規模とされる映画原案のコンペティションに言及。自身も登録したことを明かし、「小学生から、おじいちゃんおばあちゃんまでチャレンジしたらいいと思う」と述べ、誰もが参加できる開かれた機会の重要性を強調した。コンペなどへ積極的に参加することが、開ける世界へと繋がると語る。



続けて、日本の「芥川賞」を例に挙げ、国内の賞レースが抱える構造的な問題に切り込んだ。芥川賞の選考プロセスについて「透明性があんまりない」と指摘。「文芸誌にまず掲載されたものみたいな基準があって」と語り、同人誌や特定の文芸誌という身内の論理で候補が絞られる現状を「フェアーじゃない」と一刀両断した。さらに、審査員がどのような基準で選出されているのか不透明である点にも触れ、「時代遅れな感じはある」と苦言を呈している。



対照的な例として、茂木氏はクリエイターの佐藤雅彦氏がカンヌのショートフィルム部門で賞を獲得した際のエピソードを紹介。「どうやってそんなカンヌなんか通るの」と尋ねたところ、「ネットから応募するだけだ」と返答があったという。この事実を引き合いに出し、誰でもエントリーできるグローバルなコンペの公平性を称賛。日本の業界にありがちな「癒着」や「根回し」が介在しない、オープンエントリーの素晴らしさを説いた。



終盤にかけて茂木氏は、現代はAI技術の発展により言葉の壁がなくなったことを強調。「日本語で書いてもそれ英語に翻訳すればいいわけだから」と語り、海外への挑戦が以前よりもはるかに容易になった現状を説明した。そして最後には「日本のセコイ業界のなんか癒着みたいなのはサラバして、もう直接世界に行こう」と力強く呼びかけた。古い体質が色濃く残る国内の枠組みにとらわれず、実力主義の開かれた世界にこそ自らの才能をぶつけるべきだという、力強いメッセージで動画を締めくくった。