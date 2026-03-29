「自滅した韓国とは対照的」Aマッチ４連勝＆３戦連続無失点の森保Jに韓メディアが羨望＆嘆き「格差はさらに広がる雰囲気だ」
2025年10月のブラジル戦は３−２で逆転勝ち。続くガーナ戦は２−０で快勝した森保ジャパンは、年内最後のボリビア戦は３−０の完勝を収めた。
迎えたワールドカップイヤーで、３月の英国遠征で現地28日にスコットランドと対戦。伊東純也の得点で１−０の勝利を収めた。年をまたいで、これで４連勝。本大会に向け、着々と準備を進める日本代表に、韓国メディアも関心を寄せているようだ。
『スターニュース』は「“歴代級の上昇気流”日本サッカー、ブラジル→ガーナ→ボリビア→スコットランドを撃破し“破竹の４連勝”...ホン・ミョンボ号はますますみすぼらしくなる」と見出しを打ち、両国の現状を記す。
「北中米ワールドカップを３か月後に控え、日本と韓国の格差はさらに広がる雰囲気だ。ホン・ミョンボ監督体制の韓国代表はコートジボワールに０−４で完敗した反面、森保一監督が率いる日本は難敵スコットランドとのアウェー戦で勝利し、勢いを増した」
自国チームがアフリカの難敵に敗れたその日に、日本は欧州の実力国に競り勝った。同メディアは「まさに破竹の勢いだ」と隣国の戦いぶりを評し、「Aマッチ４連勝および３試合連続無失点の行進を続けた。イギリスのミルトン・キーンズでコートジボワールを相手に終始、無気力な試合の末に４ゴールを献上して自滅した韓国の姿とは対照的だ」と嘆く。
記事では、日本のスコットランド戦の試合内容に言及したうえで、「日本はヨーロッパ遠征で組織的なプレッシャーと集中力を見せつけ、順調なワールドカップの準備過程を披露。プランAとBの両方で安定した競技力を見せ、本大会での強固な競争力まで証明した」と伝えた。
日本は次戦、31日にイングランド代表と対戦。韓国はオーストリア代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
迎えたワールドカップイヤーで、３月の英国遠征で現地28日にスコットランドと対戦。伊東純也の得点で１−０の勝利を収めた。年をまたいで、これで４連勝。本大会に向け、着々と準備を進める日本代表に、韓国メディアも関心を寄せているようだ。
「北中米ワールドカップを３か月後に控え、日本と韓国の格差はさらに広がる雰囲気だ。ホン・ミョンボ監督体制の韓国代表はコートジボワールに０−４で完敗した反面、森保一監督が率いる日本は難敵スコットランドとのアウェー戦で勝利し、勢いを増した」
自国チームがアフリカの難敵に敗れたその日に、日本は欧州の実力国に競り勝った。同メディアは「まさに破竹の勢いだ」と隣国の戦いぶりを評し、「Aマッチ４連勝および３試合連続無失点の行進を続けた。イギリスのミルトン・キーンズでコートジボワールを相手に終始、無気力な試合の末に４ゴールを献上して自滅した韓国の姿とは対照的だ」と嘆く。
記事では、日本のスコットランド戦の試合内容に言及したうえで、「日本はヨーロッパ遠征で組織的なプレッシャーと集中力を見せつけ、順調なワールドカップの準備過程を披露。プランAとBの両方で安定した競技力を見せ、本大会での強固な競争力まで証明した」と伝えた。
日本は次戦、31日にイングランド代表と対戦。韓国はオーストリア代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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