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元プロ野球選手・下柳剛、股関節の激痛に苦悶。ガニ股の原因“股関節のズレ”を解消し「ラク！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【ガニ股注意】触るだけで痛い原因は股関節のズレと癒着!?激痛が一瞬で変わる【下柳剛さん】」を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣が、元プロ野球選手の下柳剛に施術を行い、股関節のズレや筋肉の癒着を改善するアプローチを公開している。



まずは、下柳の股関節の動きをチェックするところからスタート。以前の施術から改善は見られるものの、足が本来の角度よりも外側に向いている「ガニ股」の状態が指摘された。足を内側に動かすと痛みが生じる原因として、角田は足の複合的なねじれによる「小殿筋関連痛」が強く出ていると語る。



続いて、膝や足首の関節をチェック。足首の関節が固まって骨が入るスペースが生まれない状態だったため、癒着を剥がして関節の「遊び」を作る施術が行われた。さらに、ガニ股の状態が長い人は足を開く筋肉である「腸骨筋」が固まりやすいと解説。実際に右の腸骨筋に触れると、下柳は激痛に顔を歪ませた。腸骨筋の硬さは股関節のズレを引き起こすため、角田が股関節を正しい位置にはめ直すと、先ほどの激痛が消え「ラク!!」「全然違う」と下柳も驚きの表情を見せた。



終盤には、自宅でできるセルフケアも指導。仰向けで両手を組みながら両膝を抱え、胸に近づける際、膝が外に開かないようまっすぐ動かすことで、股関節と腰の連動性を作る訓練になるという。



筋膜の癒着を取るだけでなく、関節を正しい位置に戻す重要性がよくわかる内容となっている。股関節の硬さやガニ股に悩んでいる人は、日々のケアの参考にしてみてはいかがだろうか。