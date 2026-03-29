こんにちは！「るるぶ＆more.」編集部です。

古着、雑貨、ライブハウス…などなど、カルチャーのひしめく街・高円寺は、いつも賑やかでおさんぽにうってつけのエリア。ショッピングやカフェ巡りを楽しむ人も多いのではないでしょうか。



そんな高円寺ですが、意外にも「新しいもの」に出合えるスポットが満載。ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」みたいに、これまでの自分を塗り替える、新たな趣味や好きなものに出合えるチャンスがいっぱいなんです。



今回は、4時間で新しいときめきに出合えるモデルコースをご紹介。“王道”の古着や雑貨巡りから外れた、フレッシュなおさんぽをしてみませんか？

＼自分ファーストな朝活しない？／



▶▶高円寺 3.5時間コースもCHECK

【コース紹介】

高円寺駅

↓ 徒歩7分

11:00 パンとビストロ 高円寺FLATでパン食べ放題を満喫

↓ 徒歩6分

12:50 気象神社の参拝で「お天気運」を高める

↓ 徒歩5分

13:25 蟹ブックスで興味を広げる一冊さがし

↓ 徒歩10分

14:15 threeの紅茶＆スコーンで心も体も癒やされるおやつタイム

↓ 徒歩8分

高円寺駅

11:00

多彩なパンにときめきっぱなし／パンとビストロ 高円寺FLAT

バラエティ豊かなパンがワンコイン価格で食べ放題！駅チカおしゃれレストラン

早速スポット巡りへレッツゴー！……と行きたいところですが、腹が減ってはさんぽはできぬ。

まずは、ランチと意気込みましょう。 はじめに、高円寺駅南口を出てすぐの「パンとビストロ 高円寺FLAT（ぱんとびすとろ こうえんじ ふらっと）」にやってきました。高架下にあるおしゃれなレストランです。

朝〜夜までパンを楽しめる「パンとビストロ 高円寺FLAT」ですが、何といってもランチがおすすめ。おしゃれなメインプレートとともに、＋495円でパンを食べ放題できる「おかわり自由のパン盛り合わせ」というサービスが開催されているんです。

「おかわり自由のパン盛り合わせ」は、店員さんが持ってきてくれるパン籠から自分でパンを選ぶシステムで、お惣菜系からスイーツ系、デニッシュ系、ライ麦系、ドーナツ系……などなど、バリエーションも豊富。パンの世界って奥が深いですね！

お店のベーカリーコーナーにはたくさんの種類のパンが…！

なかでも、クリーミーで濃厚な辛みの「明太フランス」、サクパリ食感の「シュプリームクロワッサン」がやみつき！ ご飯派の私も、たまには、パン巡りもしてみようか……と真剣に考えるくらいのおいしさです。

一緒にいただいた「名物！デリカ盛りプレート」も、さっぱりとしたラぺ、しっとり食感の生ハムや鶏ハムトマトの酸味と野菜のとろけ方が絶妙なラタトゥイユ……など、ワインのおつまみにぴったりなオトナな味わいのプレートです。

食べ放題と合わせて、ボリュームたっぷりなので、しっかりお腹を空かせて訪問するのがベスト！

▼「パンとビストロ 高円寺FLAT」についてさらに詳しく！▼

↓徒歩6分



12:50

「スピ活」にもオススメ♪ “晴れカラー”な授与品でお天気運を高めよう／気象神社

参拝後は「晴れカラー」でかわいいお守り＆おみくじで、「お天気運」をさらにアップ！



たくさんのパンに魅了されたあとは、すぐ近くの「気象神社（きしょうじんじゃ）」にやってきました！

日本神話において、天照大御神（あまてらすおおみかみ）を外界に戻す知恵を考え出した「気象の神様」・八意思兼命（やごころおもいかねのみこと）を祭る神社です。

日本で唯一の天気にまつわる神社ということで、「晴天祈願」など天気にまつわるさまざまなご祈祷も行われています。推しのライブ、受験や結婚式のような特別な日こそ、晴れ空のもと過ごしたい…！ まさにそんな人にうってつけ。

参拝後は、ご授与品を見に行きましょう。「気象神社」には、“晴れ”カラーでかわいい御朱印やお守りがいっぱいです。

特に目を惹いたのは、限定の「御朱印帳」。虹色カラーの表紙が素敵すぎます。なんと裏表紙も天気のモチーフがほどこされていて、とってもかわいい！ コンパクト感も相まって、はじめての御朱印帳にもぴったりです♪

ほかにも、「晴守り」や「お天気病よけ守り」など、天気のご利益間違いなしなお守りもたくさん。ぜひ、自分のお願い事にあったものを探してみてくださいね！

境内をぶらぶらしていると、おみくじを発見。

「照々みくじ」は、八意思兼命が八つの気象現象を司ることにちなんだ、8色カラーのてるてる坊主をランダムで授かることができます。早速引いてみましょう！ 私が引いたのは、「良縁」を意味するピンクのてる坊。この先素敵な出会いが訪れているのでしょうか…どきどき。

てる坊と一緒に、天候で運勢が描かれたおみくじも同封されていました。「快晴」だなんてなんだかとってもいい気分♪

てる坊は、自由に顔やお願い事を描くことができるので、同行者と「どんな顔にしようか〜」と話しながらお絵描きタイムに突入！こういう時間が一番楽しいんですよね。

できあがったてる坊は、おみくじ掛けにお納め。充実した参拝タイムに、心も晴れやかになりました！

▼「気象神社」についてさらに詳しく！▼

↓徒歩5分



13:25

普段読まない1冊もなんだか手が届く！／蟹ブックス

カリスマ書店員さんの手がけるポップな書店で「はじめての1冊」を見つけよう♪

お天気運をチャージしたあとは、6分ほど南下した先にある「蟹ブックス」を訪問。

「ヴィレッジヴァンガード」や「二子玉川蔦屋家電」、「HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE」など、約20年間さまざまな書店を渡り歩いたカリスマ書店員の花田菜々子（はなだななこ）さんが店長を務める書店です。

店前には、かわいい蟹のイラストが描かれた看板が。目が合うと、キュンとしてしまいます。

雑居ビルの階段を上がり、扉を開くと、ミントグリーンの壁がかわいい空間がお出迎えしてくれます。色とりどりの本、蟹のミニチュアやぬいぐるみも相まって、ポップな世界観！ 思わず二度キュンです。

奥に進むと、ギャラリースペースも存在しています。見どころがたくさんな店内にときめきが止まりません！

「蟹ブックス」で扱われるのは、「眺めているだけでワクワクした気持ちになれる本」、「自分や他者のことをもっと深く知るための本」、「いま生きているこの社会がどうしたらもっといいものになるのか ゆっくり考えるための本」の3つを軸とした、多彩なジャンルの新刊書。

大型書店のように、作家順やレーベル、ジャンルごとの仕切りがないため、タイトルに惹かれて、普段読まないような作家やジャンルものを取ったり、そこから周りの本が気になったり…偶然の出合いが連鎖していくのが楽しい！

普段はあまりふれない「哲学」や「短歌」といったジャンルも、なんだか読みたくなって手が伸びてしまいました。

今回は、「せっかく来たのだから…！」と、本好きの花田さんに選書をお願い。

好きなエッセイストの名前とともに伝えると、ぱぱっとおすすめの3冊の本を用意してくれました！ どんな内容か、おすすめポイントも丁寧に紹介してくれます。カリスマ書店員さんに本を選書してもらえるなんて…なんてぜいたく！

おすすめしてもらった3冊は、どれも捨てがたいのですが、普段読まない男性作家のエッセイを購入してみることにしました。「蟹ブックス」限定のブックカバーもつけてもらえば、宝物の1冊です。

▼「蟹ブックス」についてさらに詳しく！▼

↓徒歩10分



14:15

その人のための一杯に心がほどける／three

新しい「好き」に出合える、穴場な紅茶カフェ

たくさん歩いたら、ほっと一息つきたい気分になってきました。高円寺パル商店街を抜け、北口にある「three」へと向かいます。「three」があるのは、賑やかな中通り商店街の小さなビル。一本の木がそびえ立つおしゃれな看板が目印です。

階段を上がり、3階のお店に到着。 入り口のドアを静かに開けると、白を基調としながら、木の温もりがやさしい空間が広がります。かすかに漂う茶葉の残り香にもうっとり。

お目当ては、「本日の紅茶」。その日の気分や風味の好みを伝えると、50種以上の茶葉からおすすめのものをセレクトし、ポットでお出ししてくれるんです！

これには、紅茶はよく飲むけど、茶葉に疎い私も一安心。アールグレイが好きなこと、今日の気分を伝えて、スタッフさんのセレクトを待ちます。

ご用意いただいたのは、4種の茶葉。ブランドから風味まで丁寧に紹介してくれるので、どれも魅力的に映ります。この中から1つを選ぶのが難しい…。

困ったら、実際に茶葉の香りを楽しんでみましょう。フタを開け、そっと茶葉を鼻に近づけると、素敵な香りに心が潤います。 フルーティーなもの、バニラのように甘く芳しいもの。1つ1つの香りの豊かさに、「これにしよう！」という決意がどんどん揺らいでいってしまいます…。

悩みに悩んで、「ティーポンド」の「ファンファーレ」をセレクトすると、ティーポットとともに淹れたてでお出ししてくれました。 初めての「ファンファーレ」は、マンゴーとローズが合わさったフルーティーな味わいが自分好み。まさに、新しい「好き」に出合えた瞬間です♪

さらに、紅茶のおともに「スコーン」も頼んでみました。こちらも、スコーンの種類、付け合わせのジャムをいくつかの内から選ぶことができます。 大きめサイズのスコーンは、本場のものに比べて甘めなテイストで、おさんぽ疲れした体と心を癒やしてくれます。

▼「three」についてさらに詳しく！▼

帰り道、「高円寺純情商店街」の看板が目に入りました！ 今日だけで色んなものに興味が湧いてきたなあ…とワクワクした気持ちで、高円寺駅を後にします。



Text：望月七愛

Photo：村岡栄治



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