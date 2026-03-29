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この記事は2025年9月日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

荷物を受け取ったとき、キャンプで木やロープを切りたいとき、あるいは災害などの非常時。そうした場面にあると便利な小さいナイフやカッターですが、せっかくなら本格派の1本はいかが？

アメリカ生まれの「SPEEDY」は実銃にも使われるグリップ素材やSUS440C鋼のブレードなど、ガチ仕様のミニナイフ。独自機構でシュパッと出てくるのもユニークなポイントなんですよ。

今なら期間限定セールでおトクになっていたので、これからのアウトドアや防災用にぜひチェックしてみてください。

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超小型×ライナーロック

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改めて「SPEEDY」は全長は9cm、重さ46gという超小型スプリングナイフ。怪我には注意ですが、フィジェット感ある開閉機構はつい触りたくなりそうですね。

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ハンドルは実銃グリップにも使われる積層ガラス繊維のブラックG10。優れた耐衝撃性と防水性を備え、さらに加工によって高いグリップ力も発揮しているそう。

ハンドル長もわずか5.3cmという超小型サイズですが、動画を見る限り握り心地や使い勝手も悪くなさそうですね。

切れ味も自信アリ

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ブレードにはプロ用包丁にも使われる高硬度ステンレスSUS440Cを採用。適切な焼入れにより、ステンレス鋼の中でも最高クラスの耐久性と切れ味を実現しているそう。

プロユース品質を日常使い用に落とし込んだのも自信ポイントとのことで、段ボールの開梱からブッシュクラフトまでマルチに使えます。

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ブレードの穴加工もそのひとつ。空気の通り道があることで刃が食材や物にくっつかずスムーズにカットできるそうですよ。

玄関常備や防災グッズに良さげ

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この軽量コンパクトさは荷物を減らしたいアウトドア用にも便利ですね。他には玄関に置いておいたり、防災グッズとして備えておくと応急処置や非常食の開封などに役立つでしょう。

※ 本製品は携帯性に優れますが、目的の無い常時携行は法令に反するためご注意ください。

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Source: CoSOTRY PreOrder