40代には懐かしすぎる！ “平成のグロス”そっくりな、エクセルのむっちりリップが大当たり。乾燥や荒れからも守ってくれる
今年の春はグロスタイプのリップが注目を集めていますが、なかでも筆者のおすすめは「エクセル」のアイテム。むっちり厚膜ボリューム仕上げで、縦じわも気にならない！ ぽてリップグロスをご紹介します。
◆見た目が可愛いだけじゃなく機能性も抜群
平成時代に一世を風靡した、ぷるんとした唇になれる「リップグロス」。持ってた！ という人も多いのではないでしょうか。
「エクセル パンプフルドロップ」全4色 各1760円（税込）も、まさに平成時代のグロスをモチーフに開発されたもので、ぷるん盛りを叶えてくれます。やはり、ツヤツヤぷるんとした唇は、時代やシーンを問わず可愛いものです。
しかも、リップ美容液に着想を得た処方で、唇の乾燥や荒れを予防。厚みのあるジェルがポイントで、気になる縦じわをカバーしてくれるのはもちろん、潤いを閉じ込めてキープしてくれる効果も期待できます。
チューブタイプで使いやすく、サイズもコンパクトなので携帯にも便利。また、チップタイプと違って好きな量をとって塗ることができます。もちろん、直塗りもあり！ 手持ちのリップに重ねたりするのもおすすめです。とにかく簡単に、ぷるんとした立体感を演出してくれる優れものです。
カラーは4色。
FD01 アプリコットジュレ ほてったような血色感コーラル
FD02 ピーチデュー ピュアであどけないピーチピンク
FD03 マンゴーグラッセ 軽やかなジューシーオレンジ
FD04 ソーダホリック 魅惑のきらめきクリアブルー（オーロラパール入り）
まるでキャンディーのような透明感のあるツヤが、なんだか美味しそう。
FD04は、かつて売れすぎて再販を繰り返した幻の限定品「リップケアオイル LO05」を思い出させるパールカラーになっているので、ファン必見です。
◆淡い発色で人を選ばない
手に塗ってみただけでも、ぷっくりとした厚みを感じられます。色味もコーラルやピンク、オレンジにクリアなど色々あるので、全部試してみたくなります！
実際に唇に塗ってみると、手で試した時よりも淡い発色。ほんのり色づく感じなので、これなら肌のトーンを選ばず、好きなカラーにチャレンジできそうです。
◆単品使いのほか、◯◯の上から使うのもあり！
なにより、どれもぷっくり、ツヤツヤ。縦じわも気になりません。
筆者のお気に入りは、FD01 アプリコットジュレ。4色の中では色味がはっきり出ているので、これ1本でも使えます。血色感もアップし、肌も唇もキレイに見せてくれるので、大人の女性に使ってほしいカラーです。
単品使いや、手持ちのリップの仕上げにのせるのももちろんありですが、メイク直しの際、特にティントリップの上から塗るのが筆者イチオシの使い方！
ティントリップは塗ってから時間が経つと乾燥が気になりますよね。しかし、嬉しいのか嬉しくないのかわかりませんが、色味だけはしっかり残っているため縦じわが目立ちます。かといって上からティントを重ねると色味が強く出てしまい、唇だけ浮いてしまうので困っていましたが……そんな時に上から重ねるのに、今回のグロスはぴったりです。
あっという間にツヤツヤ、ぷっくり唇になれるので、メイク直しの必須アイテム。ちなみに、ティントの上に重ねるなら、色味がなくキラキラが入っているFD04がおすすめです。
斜めにカットされているので、直塗りもしやすい上に、拭き取り簡単で衛生的。平成時代のグロスメイクを懐かしむ人も、ハリがなくしぼんで元気がない大人唇に悩む人にも、使ってほしいアイテムです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
◆見た目が可愛いだけじゃなく機能性も抜群
平成時代に一世を風靡した、ぷるんとした唇になれる「リップグロス」。持ってた！ という人も多いのではないでしょうか。
「エクセル パンプフルドロップ」全4色 各1760円（税込）も、まさに平成時代のグロスをモチーフに開発されたもので、ぷるん盛りを叶えてくれます。やはり、ツヤツヤぷるんとした唇は、時代やシーンを問わず可愛いものです。
チューブタイプで使いやすく、サイズもコンパクトなので携帯にも便利。また、チップタイプと違って好きな量をとって塗ることができます。もちろん、直塗りもあり！ 手持ちのリップに重ねたりするのもおすすめです。とにかく簡単に、ぷるんとした立体感を演出してくれる優れものです。
カラーは4色。
FD01 アプリコットジュレ ほてったような血色感コーラル
FD02 ピーチデュー ピュアであどけないピーチピンク
FD03 マンゴーグラッセ 軽やかなジューシーオレンジ
FD04 ソーダホリック 魅惑のきらめきクリアブルー（オーロラパール入り）
まるでキャンディーのような透明感のあるツヤが、なんだか美味しそう。
FD04は、かつて売れすぎて再販を繰り返した幻の限定品「リップケアオイル LO05」を思い出させるパールカラーになっているので、ファン必見です。
◆淡い発色で人を選ばない
手に塗ってみただけでも、ぷっくりとした厚みを感じられます。色味もコーラルやピンク、オレンジにクリアなど色々あるので、全部試してみたくなります！
実際に唇に塗ってみると、手で試した時よりも淡い発色。ほんのり色づく感じなので、これなら肌のトーンを選ばず、好きなカラーにチャレンジできそうです。
◆単品使いのほか、◯◯の上から使うのもあり！
なにより、どれもぷっくり、ツヤツヤ。縦じわも気になりません。
筆者のお気に入りは、FD01 アプリコットジュレ。4色の中では色味がはっきり出ているので、これ1本でも使えます。血色感もアップし、肌も唇もキレイに見せてくれるので、大人の女性に使ってほしいカラーです。
単品使いや、手持ちのリップの仕上げにのせるのももちろんありですが、メイク直しの際、特にティントリップの上から塗るのが筆者イチオシの使い方！
ティントリップは塗ってから時間が経つと乾燥が気になりますよね。しかし、嬉しいのか嬉しくないのかわかりませんが、色味だけはしっかり残っているため縦じわが目立ちます。かといって上からティントを重ねると色味が強く出てしまい、唇だけ浮いてしまうので困っていましたが……そんな時に上から重ねるのに、今回のグロスはぴったりです。
あっという間にツヤツヤ、ぷっくり唇になれるので、メイク直しの必須アイテム。ちなみに、ティントの上に重ねるなら、色味がなくキラキラが入っているFD04がおすすめです。
斜めにカットされているので、直塗りもしやすい上に、拭き取り簡単で衛生的。平成時代のグロスメイクを懐かしむ人も、ハリがなくしぼんで元気がない大人唇に悩む人にも、使ってほしいアイテムです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。