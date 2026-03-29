元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、海外生活について語った。

お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹と、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。

赤西はKAT−TUNの一員として06年にCDデビューしたが、語学留学を理由に約半年で活動を休止。ロサンゼルスへ旅立った。しかし、日本とのギャップに苦労することも多かったという。

「何も知らないからさ、文化もルールも違うし。お金もないし」。食事も「バーガーばっかり食べて」いたという。

さらに困ったのは、体調不良になった時だという。「風邪引いた時とかも、日本って風邪引いたら病院に行くみたいな、あるじゃん？向こうは基本、行かない。風邪引いたら病院に行くって文化がなくて。薬局で解熱剤はどれだろう？って」。薬を買いに行くのにも、日本とは大きく異なっていた。「歩いて行けないからさ、LA（ロサンゼルス）とか絶対、車が必要だから。駅ないし。電車文化じゃない。LAはね」と明かしていた。

そうした苦労を乗り越えるために、「やることを変えた」という。「それこそ、お芝居のクラスを取ってみたりとか」。満島は「それ、勇気いるなあ…」と感心していた。