【魚座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『変わっていくチャンスだと思いましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
太刀打ちできないことが増えます。でもこれは落ち込むためのものではなく、新しいことを知ったり習得していくチャンスです。学ぶ姿勢を見せていくと有意義な時間も過ごせるでしょう。仕事や公の場では関わる人数が減ります。その方が応対しやすいと考えましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
執着心をどう活かしていくかで結果が左右します。自分が何とかしてあげようではなく、相手の自尊心を上手にくすぐっていきましょう。シングルの方は、発想の転換力が高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がまず人生や仕事のことを頑張りたい時です。
｜時期｜
3月31日 勢いがある ／ 4月5日 現実的な考えに変わる
｜ラッキーアイテム｜
砂風呂
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞