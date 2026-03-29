【魚座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年3月30日〜4月5日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３

『変わっていくチャンスだと思いましょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


太刀打ちできないことが増えます。でもこれは落ち込むためのものではなく、新しいことを知ったり習得していくチャンスです。学ぶ姿勢を見せていくと有意義な時間も過ごせるでしょう。仕事や公の場では関わる人数が減ります。その方が応対しやすいと考えましょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


執着心をどう活かしていくかで結果が左右します。自分が何とかしてあげようではなく、相手の自尊心を上手にくすぐっていきましょう。シングルの方は、発想の転換力が高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がまず人生や仕事のことを頑張りたい時です。

｜時期｜


3月31日　勢いがある　／　4月5日　現実的な考えに変わる

｜ラッキーアイテム｜


砂風呂

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞