今年3月、給食レシピYouTubeチャンネル「あおいの給食室」が、新作動画の更新を終了することを発表した。発表によると、ある企業にレシピを不正流用され、運営者のあおい氏が精神的ショックを受けて発病したことで、チャンネルの継続が困難となったのだという。

事実関係や経緯について、現段階では不明瞭な点が多い。「あおいの給食室」は、法的手続きを取る方針を表明しており、また、相手方とされる企業も、匿名でメディアの取材に応じて「先方様の言い分に食い違いが起こっている」「法的手続きを行っている最中」としている。

本稿では、この件をきっかけに「レシピはどうすれば独占できるのか」を考えてみよう。（本文：友利昴）

「レシピに著作権はない」は正しいか？

一般的に、YouTubeやレシピ本で公開したレシピ――すなわち「特定の料理をつくるための材料のリストや分量、調理の手順」を独占することは難しい。

よく、「レシピは著作権では保護できない」と言われるが、その通りである。著作権は「表現」を保護するための法律なのだ。表現とはいえない「作り方」「方法」の保護を考えるうえでは、根本的にかみ合わないと思った方がいい（動画や書籍上の表現なら著作権で保護される）。

「あおいの給食室」自身、問題を告発するウェブページにおいて、「レシピには著作権がございませんので、一切、著作権を主張をするつもりはございません（原文ママ）」と強調している。そもそも、万人受けするメニュー、味付けを目指す以上、それぞれの工夫や試行錯誤はあるにせよ、採用し得るレシピは似たり寄ったりになるのは必然だろう。

実際、料理系ユーチューバーにとって、先発・後発いずれの立場でも「似たレシピがある」という状況に対峙（たいじ）することは日常茶飯事のようで、例えば料理研究家のリュウジ氏は、自身のX（旧ツイッター）において「料理で注目されると『これパクりやん』は1日100件くらい言われます」と発信したことがあり、動画配信でも、こうした指摘をまったく意に介さない様子をたびたび見せている。

「あおいの給食室」も同様に「『〇〇さんのレシピが似ている』といったご意見もいただくのですが、似ているレシピは無数にありますし、あおいの給食室レシピが似てしまっているレシピもあると思います」（前記ウェブページ）と達観しており、それ自体は「まったく問題ない」「クリエイターとして喜ばしいこと」とまで述べている。

一部、こうした実情がよく分かっていないアマチュアの料理家などが、似たレシピが紹介されていることに憤慨することもあり、中には裁判沙汰にした例すらあるのだが、敗訴している（※）。

※友利昴『エセ著作権事件簿』（パブリブ）p. 235, p. 452

なぜレシピで特許を取る料理家が少ないのか？

「似たレシピ」というと著作権が取り沙汰されることが多いが、それよりは特許の方がまだ筋はよい。アイデアは著作権では独占できないが、特許権で独占できることがあるからだ。現に、食品メーカーなどの特許にはレシピそのものと言っていいものもある。

例えば、ハウス食品がかつて取得していたカレーの特許（※）には「常法通りカット・調製した玉葱、じゃがいも、人参、肉などの具材に、水とスパイス抽出物を加えて加熱し、沸騰後さらに10～20分間弱火で加熱した後、小麦粉ルウとカレーパウダーを加えるか、あるいはカレールウを加え、さらに粘性が出るまで加熱することを特徴とするカレーの調理方法」というものがあり、まさしく“レシピ”である。

※特許第3065480号（現在は失効）

かつて味の素社が取得していたチャーハンの特許をお手本に、特許庁の職員が料理を披露するという特許庁の公式YouTube動画まである。