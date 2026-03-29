俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12話「小谷城の再会」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）は足利義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石（ふじといし）を贈る。しかし義昭は、信長と見据える方向が違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。ある時、任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は信長に連れられ、市（宮粼あおい）のいる小谷城を訪ねることに。浅井長政（中島歩）との暮らしは幸せに見えたが、織田を快く思わない長政の父・浅井久政（榎木孝明）が裏で不穏な動きをし…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

安藤守就（田中哲司）の娘・慶（ちか）役に挑む女優の吉岡里帆が初登場し、大河デビュー。番組SNSを通じて、コメントが到着した。

■吉岡里帆コメント

念願の大河ドラマへの初出演、とてもうれしく思っています。

しかも主演は、以前映画（2020年公開「泣く子はいねぇが」）で夫婦役だった仲野太賀くん。その時はとても仲の悪い夫婦役だったので、また違った夫婦役を演じられるのがとても楽しみです。

慶はミステリアスで影がある女性です。それは過去につらい出来事があったから。それでも生きることを選んだ慶は、複雑な思いを抱きながらも小一郎のもとに嫁ぎます。すぐに距離が縮まるわけではありませんが、小一郎の優しさに触れ、頑なだった慶の心は徐々に変化していきます。お互いが出会うべくして出会ったと思えるように、時間をかけて丁寧に、慶と小一郎の夫婦関係を紡いでいきたいです。