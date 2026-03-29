【SVリーグ男子】ファン感謝祭情報まとめ（3月28日更新）
◆ 最終更新日：2026年3月28日
チームが戦いに挑む上で最も重要と言っても過言ではないのはファンの声援だろう。ホームの地ではもちろんのこと、アウェイゲームでも聞こえる声援は選手の原動力になっている。
そんなファンと選手が交流できるのがファン感謝祭。この記事では各チームのファン感謝祭の日程について紹介する。
大阪ブルテオン
日時：2026年5月20日（水）14:00～16:00
会場：パナソニック アリーナ（大阪府枚方市）
対象：ファンクラブ有料会員限定
申し込み期間：未定
ウルフドッグス名古屋
日時：2026年4月25日（土）13:00～16:30
会場：豊田合成記念体育館 エントリオ
対象：2025-26ファンクラブ会員 （エース・レギュラー・キッズ）本人のみ
申し込み期間：3月15日（日）23:59まで ※抽選の場合は3月25(水)に当落の連絡あり
サントリーサンバーズ大阪
日時：2026年5月20日（水）13:00～18:00の時間帯で調整中
会場：オリックス劇場（大阪市）
対象：2025-26サンバーズフレンズ会員
申し込み期間：未発表
日本製鉄堺ブレイザーズ
日時：2026年5月30日（土）
会場：日本製鉄堺体育館
対象：サポーターズクラブ有料会員
申し込み期間：未発表
広島サンダーズ（未発表）
日時：
会場：
対象：
申し込み期間：
東レアローズ静岡
【1部】
日時：2026年5月24日（日）13:00～15:00
会場：三島市民体育館（静岡県三島市文教町２丁目１０－５７）
対象：東レアローズ静岡 公式ファンクラブ会員 全会員種別
申し込み期間：未発表
【2部】
日時：2026年5月24日（日）時間調整中（第1部終了後の実施）
会場：三島駅近辺で調整中
対象：東レアローズ静岡 公式ファンクラブ会員 全会員種別
申し込み期間：未発表
東京グレートベアーズ
日時：2026年5月27日（水）
会場：代々木第二体育館
対象：未発表
申し込み期間：未発表
ジェイテクトSTINGS愛知
日時：5月24日（日）13:00～15:30
会場：愛知県岡崎市内
対象：2025-26シーズン 公式ファンクラブ『BEE CLUB』有料会員
申し込み期間：3月30日（月）12:00～4月5日（日）23:59
VC長野トライデンツ
日時：2026年4月29日（水・祝）
会場：調整中
対象：2025-26シーズン ファンクラブ会員
申し込み期間：未発表
ヴォレアス北海道（未発表）
日時：
会場：
定員：
対象：
申し込み期間：