【SVリーグ男子】ファン感謝祭情報まとめ（3月28日更新）

◆ 最終更新日：2026年3月28日

チームが戦いに挑む上で最も重要と言っても過言ではないのはファンの声援だろう。ホームの地ではもちろんのこと、アウェイゲームでも聞こえる声援は選手の原動力になっている。

そんなファンと選手が交流できるのがファン感謝祭。この記事では各チームのファン感謝祭の日程について紹介する。

大阪ブルテオン

ウルフドッグス名古屋

日時：2026年4月25日（土）13:00～16:30 会場：豊田合成記念体育館 エントリオ 対象：2025-26ファンクラブ会員 （エース・レギュラー・キッズ）本人のみ 申し込み期間：3月15日（日）23:59まで ※抽選の場合は3月25(水)に当落の連絡あり

サントリーサンバーズ大阪

日本製鉄堺ブレイザーズ

日時：2026年5月30日（土） 会場：日本製鉄堺体育館 対象：サポーターズクラブ有料会員 申し込み期間：未発表

広島サンダーズ（未発表）

日時： 会場： 対象： 申し込み期間：

東レアローズ静岡

東京グレートベアーズ

ジェイテクトSTINGS愛知

VC長野トライデンツ

ヴォレアス北海道（未発表）